Leállították az ajkai kórház baleseti sebészetét

Megszűnik az akut fekvő, kórházi baleseti sebészeti ellátás az ajkai Magyar Imre Kórházban, az osztályt csütörtökig ki kell üríteni, mert koronavírusos betegek ellátására állnak át, írja a 444 Röntgen-blogja. A térség betegeit a Veszprémi Kórházba irányították át, ezzel kapcsolatban Kunetz Zsombor a cikkben megjegyzi, hogy itt a járóbetegellátás az akut eseteken kívül teljesen leállt.

Ráadásul a veszprémi kórházból a Covid-ellátás miatt a kardiológiai- és anyagcsere betegeket a Balatonfüredi Állami Szívkórház látja el, és koronavírusos betegeket kezelnek az I-es belgyógyászati osztály és a traumatológiai egy részén, illetve a neurológián is. Ehhez jön még hozzá az is, hogy a veszprémi traumatológia is csökkentett ágyszámmal működik, mert egy részéből Covid-osztály lett.

Így további műtéteket lesznek majd kénytelenek az orvosok elhalasztani, miközben azon kell imádkozni, hogy ne történjen egy súlyosabb baleset, mert akkor megáll a rendszer, vagy a beteg a továbbszállítás közben hal meg

– jelezte a cikkben Kunetz, aki hozzátette, hogy a veszprémi kórházban komoly humánerőforrásválság és eszközhiány is gátolja a biztonságos ellátást, ezért a dolgozók a főigazgatóhoz fordultak. Többek közt jelezték, hogy a sürgősségin öt szakdolgozói státusz évek óta üres és ehhez most további 8 szakdolgozó hiányával is meg kell küzdeniük.

A levélben továbbá arról is szóltak, hogy a Covid-részlegen nincs fekvőágy, „a lázas, fulladó betegek ülve várják a sorukat, de mobil EKG sincsen ott külön, ezt a tiszta részlegből kell átvinni”. A levél szerint jelenleg legfeljebb öt embert tudnak oxigénnel ellátni, noha átlagosan tízen vannak benn.