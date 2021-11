Tagadják Gyüre József 22 évvel ezelőtti kivégzését Portikék

Szerdán az előkészületi üléssel megkezdődött a Fővárosi Törvényszéken annak az előre kitervelt emberöléssel vádolt K. Gábornak és a gyilkosságra való felbujtással vádolt Portik Tamásnak a büntetőpere, akiket Gyüre József 22 évvel ezelőtti kivégzése miatt állítottak bíróság elé.

A vád szerint a későbbi áldozat is a K. Gábor által szervezett bűnelkövetői csoportnak a tagja volt. P. Tamás fiatalkora óta ismerte Gyürét, de 1999-ben megromlott közöttük a korábbi baráti viszony, ezért P. Tamás megbízta két ugyanehhez a bandához tartozó társát, hogy tegyék el láb alól a férfit.

Az emberöléssel megbízott két férfi április vége felé megjelent Gyüre újbudai bérelt lakásánál, majd a tettes a nála lévő fegyverrel fejbe lőtte a férfit. Gyüre olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

Az ügyészség életfogytiglant kért K. Gáborra és Portikra is, harmadik férfi ügyét elkülönítették. A mai előkészítő ülésen mindkét férfi tagadta a bűnösségét. Portik és K. Gábor is azt állította, hogy nincs köze a gyilkossághoz. Miután a bizonyítási indítványok elhangoztak, a bíróság tárgyalásra utalta az ügyet, amelyen azonnal meg is hallgatták a terhelteket. Ekkor azonban leginkább csak a kapcsolatrendszerükkel kapcsolatban tettek fel nekik kérdéseket.