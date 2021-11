Duda Ernő: 3-4 millió ember rendelkezik megfelelő védettséggel

Duda Ernő virológus az ATV híradójának úgy fogalmazott: minden esély megvan rá, hogy ugyanakkora járvány alakuljon ki, mint tavaly, mivel az, hogy 6 millió ember megkapta a vakcinát, nem jelenti azt, hogy ők védettek is.

Becslésem szerint körülbelül olyan 3-4 millió lehet azoknak az embereknek a száma, akik megfelelő védettséggel rendelkeznek, magyarán a lakosság nagyobbik része nem

– figyelmeztetett a szakember. Hozzátette:

A virológus szerint a járványnak csak akkor lehet véget vetni, ha a lakosság 90 százaléka be lesz oltva. Ameddig ez be nem következik, a járvány velünk marad, mert folyamatosan tovább mutálódik a vírus.

Rékassy Szabolcs egészségügyi közgazdász azt fejtegette, mivel a műtétek nyár elején indultak újra, az egészségügy nem tudta behozni korábbi lemaradást, de az elektív műtétek újbóli leállítása ezzel együtt is elkerülhetetlen volt. Rékássy Szabolcs szerint a legnagyobb kihívást az egészségügyi dolgozók hiánya okozza majd.

Kiemelte: az amerikai járványmodell szerint december elején nehezedik majd a legnagyobb teher az egészségügyre, akár napi háromszáz elhunyt is lehet.

Kiemelte: ha most keményebb szigorításokat vezetne be a kormány, a negyedik hullám január legelején véget érhetne, és a halálesetek számát is a felére lehetne csökkenteni.