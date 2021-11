Védekezni kell az influenza és a tüdőgyulladás ellen is (x)

A koronavírus fertőzésen átesett betegeknek is javasolt az influenza és a tüdőgyulladás elleni védekezés

Krónikus száraz köhögés? Izomgyengeség? Tüdőkárosodás? Ezek mind lehetnek a koronavírus fertőzés szövődményei. 1,2 Azoknál, akik súlyos COVID-19 betegségen estek át, fennállhat a tüdő károsodása vagy funkciózavara, ezért érdemes kiemelten figyelniük az egyéb védőoltással megelőzhető légúti fertőzésekkel szembeni védekezésre. Az idős emberek vagy krónikus betegek számára az őszi/téli szezonra való felkészülésben a koronavírus elleni védőoltás mellett ajánlott az influenza és a pneumococcus okozta tüdőgyulladás elleni oltás felvétele is.3

Számos kutatásban olvasható, hogy a súlyos, kórházi kezelést igénylő COVID-19 fertőzésen átesett betegeknél hosszútávú, különböző szerveket érintő szövődmények maradhatnak fenn. A krónikus köhögés, a gyengeség, nehézlégzés, csökkent terhelhetőség a tüdő károsodására is utalhat.1 Ha ezeket a tüneteket tapasztalja, forduljon orvoshoz!

Fél év után is megfigyelhető szövődmények, kisebb tüdőkapacitás, hegesedés a tüdőn

A Lancet tudományos folyóiratban a koronavírus betegségből felépült páciensek hosszútávú szövődményeit tanulmányozták, és a betegek több mint felénél látható elváltozásokat figyeltek meg a mellkas képalkotó felvételén (CT) hat hónappal a betegség kezdete után.1 A vizsgálat arra is rámutat, hogy minél súlyosabb volt a koronavírus betegség lefolyása, annál nagyobb volt a kockázata, hogy a betegnél maradandó tüdőkárosodás, illetve a tüdő gázcsere képességének csökkenése következett be.1 Egy másik hasonló vizsgálatban a súlyos koronavírus okozta tüdőgyulladáson átesett betegek egyharmadánál hat hónappal a betegség után a tüdőben kötőszöveti hegesedéseket találtak, amelyek maradandó elváltozást is jelenthetnek.2

A koronavírus fertőzésen átesett betegeknek is javasolt az influenza és a tüdőgyulladás elleni védekezés. A vizsgálatok és a megfigyelt szövődmények alapján néhány nemzetközi szakmai ajánlást kiegészítettek és javasolják a pneumococcus elleni oltás felvételét azoknak, akik súlyos, kórházi kezelést igénylő koronavírus fertőzésen estek át és igazolt tüdőkárosodás vagy diszfunkció szövődménye lépett fel esetükben. Ők fokozott kockázatnak vannak kitéve a pneumococcus okozta tüdőgyulladás vagy invazív betegség lefolyásával szemben. 4,5

A CIKK MEGJELENÉSÉT A PFIZER KFT. TÁMOGATTA.