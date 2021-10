Így lesznek nyitva a temetők a hétvégén a fővárosban

Több sírkertbe kocsival is be lehet majd hajtani egyeseknek, lesz közös gyertyagyújtás is.

Mindenszentek és halottak napja miatt közleményt adott ki a BKM Budapesti Közművek Zrt. BTI Temetkezési Divízió arról, hogy fognak az idei ünnepek lezajlani technikailag a fővárosban. A sírhelyek részletre történő megváltása az ünnepi időszakban is működni fog, ellenben október 28. és november 2. között nem tartanak temetéseket. A BTI ügyfélszolgálati irodái ebben az időszakban is nyitva lesznek: október 28-29-én 7:30-17:00 óra között, október 30-november 1. között 9-17 óra között, míg november 2-án 7:30-17:00 között. November 3-tól a megszokott irodai félfogadás jön vissza. Ennél is fontosabb talán, hogy a temetők október 25-től 27-ig 7-18 óra között lesznek nyitva, míg október 28. és november 2. között 7-20 óra között. November 3-tól visszaáll a megszokott 7:30-17:00-s nyitvatartási rend. Az Új Köztemetőben a BTI mikrobuszokkal segíti majd a közlekedést. Ezek igény szerint október 31-én és november 1-én, 8-17 óra között járnak majd térítésmentesen. E járatokon kérik a maszk viselését. Az összes budapesti temető közül csak az Új Köztemetőbe lehet majd autóval behajtani október 30. és november 2. között, díjmentesen. A mozgáskorlátozottak – ha a gyalogosforgalom megengedi – más temetőkbe is bemehetnek autóval. A BTI azt kéri, ők inkább délelőtt látogassanak ki a sírkertekbe. (Kivételek az Angeli és a Tamás utcai temetők, kis méretük miatt ezekbe abszolút nem lehet kocsival bemenni.) A biztonságra a BTI saját rendszészei, közterület-felügyelők, polgárőrök és persze rendőrök figyelnek majd. Közös gyertyagyújtást is szervez a BTI november 1-én 16 órától a Farkasréti temetőben, ez egy országos program része. Más csoportos megemlékezéseket a járvány miatt nem tartanak. A társaság végül közölte, mely temetőkben lesz az ünnep alatt egyházi megemlékezés november 1-én: Angeli úti urnatemető: 15 óra,

Cinkotai temető: 14 és 15 óra,

Megyeri úti temető: 17 óra,

Óbudai temető: 10 óra, valamint november 2-án 10 óra,

Tamás utcai urnatemető: 13 óra.