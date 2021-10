KöBE 25. jubileum – Éjjeli őrjárat (x)

A KöBE idén ünnepli alapításának 25. évfordulóját. Az 1996-ban megalakult biztosítóegyesület létrejötte és fejlődése igazi magyar sikertörténet, hiszen az alig 30 millió forintos alaptőkével, a semmiből született biztosító jelenleg már közel 300 000 tagját biztosítja.

De hogyan is kezdődött minden? A rengeteget dolgozó fuvarozóknak egy napon elegük lett a magas biztosítási díjakból, ezért jó páran összegyűltek, hogy mit lehetne tenni, hogyan tovább. A gondolkodást tett követte, a többi pedig már történelem.

A negyedszázados fennállást, a KöBE, az alkalomhoz méltó módon szerette volna együtt ünnepelni. A vírushelyzetre való tekintettel azonban, a közös, személyes találkozó helyett, a POPGROUP Reklámügynökség közreműködésével, valami egészen egyedülállót alkottak: egy jubileumi kisfilmet!

A filmben a szórakoztató elemek mellett a KöBE eddigi történetének legfőbb állomásai és értékei egyaránt szerephez jutnak. De szerephez jut még egy sor sztár is. A főszerepben Szabó Győző látható, de hallhatjuk Kálloy Molnár Péter szokásosan zseniális szinkronját is. Ami pedig a fellépőket illeti, a sor itt is igencsak varázslatos, akárcsak a történet: Zséda, Keresztes Ildikó, Bereczki Zoltán, Hadházi László és Danny Blue.

Az Éjjeli őrjárat című film a KöBE új éjjelőrének, Győzőnek az első napját – vagyis, éjjelét – mutatja be. A kalandos járőrkörúton hősünk partnere egy szobor, Szent Kristóf, a KöBE alapítványának szimbóluma. A 3D vizuális trükkel és Kálloy Molnár hangjával életre keltett kis szobor kalauzolja végig Győzőt az épületben, és tőle hallhatók a KöBE értékei, ő a film narrátora. Emellett persze, hősünkkel összehaverkodva, a szórakoztató helyzetekben, Kristóf sem marad ki Győző ugratásából és a jó poénokból.

A szuper páros Danny Blue és mágikus kártyáinak nyomába ered, Danny káprázatos előadása után. Az út során betekintést kapunk a KöBE elmúlt negyed évszázadának mérföldköveibe, valamint láthatjuk és hallhatjuk a zenei fellépők showját és Hadházi László stand-up előadását.

A film forgatása, az ünnepi meglepetés jegyében, teljes titokban folyt, így komoly előkészületeket és nagyon összetett produkciót igényelt. A 6 napos forgatás éjjel zajlott, ami nagy kihívást jelentett mindenki számára.

Az Éjjeli őrjárat nem csak idő, de utómunka- és trükkigényes is volt. Mini mentalista egy dobozban, énekes több emeletes ház nagyságban egy KRESZ pályán, humorista ingatag fejjel, KöBE Elnök és Vezérigazgató hologramként kivetülve. Ezek mind láthatók abban a lenyűgöző látványvilággal megkomponált, szórakoztató, mégis informatív filmben, amely egy valóban nagy, magyar sikertörténetet mutat be.

Az Éjjeli őrjáratot ezen a linken megtekintheti:https://www.kobe.hu/kobewww/kobe25