Tényleg körbeépíthetik a siófoki mólón álló meteorológiai állomást

Nem lépett az állam, így tényleg megépül az ötszintes társasház közvetlenül a Siófoki Viharjelző Obszervatórium telke mellé – írta a 444.hu.

Kiderült az is, hogy az obszervatórium másik oldalán lévő Móló Hotel, és vele együtt a parti sáv is, ugyanahhoz a vállalkozói körhöz került, akik a társasházat is építik.

Lombár Gábor, a Balatoni Szövetség elnöke, Balatonfenyves polgármestere szeptember végén jelezte ezt, hogy a Balatoni Hajózási Zrt.-től magánkézbe kerültek a viharjelző állomást körülvevő telkek, és így az obszervatórium is magas épületek közé ékelődik, és a tulajdonviszonyok megváltozásával megszűnt a meteorológusok lejárása is a vízpartra.

Innentől kezdve, ha a meteorológusok ki akarnak menni a vízhez vízhőfok-, vagy jégvastagság-méréshez, azt csak akkor tehetik meg, ha esetleg erre a magántulajdonosok engedélyt adnak nekik

– mondta Lombár a hirbalaton.hu-nak.

A Magyar Narancs szerint a hotelt megszerző és társasházat építő cégek mögött Molnár György és Kolarics Gergely építési vállalkozók állnak.

A probléma azonban nem új, a meteorológusok már évekkel ezelőtt jelezték a problémát. Kiemelték, hogy a siófoki állomás nem csupán a Balaton időjárásának előrejelzése miatt fontos, hanem a Paksi Atomerőműnek és készít időjárás-jelentéseket, ezért különösen fontos, hogy az obszervatórium munkáját és méréseit semmi ne akadályozza.

Az hvg.hu felidézte, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat már 2013-ban – az építési engedély kiadásakor – megfogalmazott egy panaszos beadványt, amelyben úgy érveltek, hogy ha a telket délnyugat-nyugati irányból is beépítik, lehetetlen lesz a második leggyakoribb uralkodó áramlási irányból jövő hatásokat, azaz a hőmérsékletet, a légnyomást pontosan mérni, és ugyanez lesz a helyzet a széliránnyal, a szélerősséggel és a széllökésekkel is. Vagyis a viharjelzés biztonsága kerülne veszélybe. Márpedig az egyre szélsőségesebbé váló időjárás miatt egyre pontosabb mérési adatok kellenek a Balatonnál.

2017-ben Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke is megszólalt az ügyben, levelet írt az akkor még kancelláriaminiszter Lázár Jánosnak, hogy az állam akadályozza meg az építkezést. 2019-ben született egy kormányrendelet, amely kimondja, hogy a meteorológiai obszervatórium magas légköri szondával, időjárási radarral vagy szélradarral rendelkező létesítményének 60 méter sugarú környezetében új építmény nem helyezhető el.