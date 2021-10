Október 23-án antigyurcsányista Békemenet jön, babakocsikkal, karon ülő gyerekekkel

Nem hagyjuk a magyar szuverenitást – jelentette ki Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) alapítója az október 23-ra tervezett kilencedik Békemenetről szóló budapesti sajtótájékoztatón hétfő este az MTI szerint.

Csizmadia László a jelenlegi ellenzékről azt mondta: “semmire sem volt jó” 2002-2010 között, 2006-ban pedig egy délután alatt “államterrorral véres köztársaságot hozott létre” a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Astoriánál.

A következő Békemenet október 23-án babakocsival, karon ülő gyerekekkel vonul végig azon az útvonalon, ahol “ők ezt a balhét elkövették” – mondta Csizmadia László.

Bencsik András újságíró, a Demokrata főszerkesztője a következő Békemenet okairól szólva kiemelte: nem szabad engedni, hogy az “elképesztően zajos és agresszív” ellenzéki propagandakampány bárkit is elbizonytalanítson. A Békemenet erőt adhat ehhez is – tette hozzá. Bencsik András közölte azt is, hogy “egy veszedelmes politikai bűnöző készül visszatérni a hatalomba, úgy hívják Gyurcsány Ferenc”.