Márki-Zay Péter: Nem látom, hogy nekem kéne visszalépnem Karácsony Gergely javára

A hódmezővásárhelyi polgármester szerint ő maga lenne a legjobb választás Orbán Viktor ellen, és Dobrevvel több mindenben ért egyet, mint Karácsonnyal. Igaz, a főpolgármesterrel már van tárgyalási időpontja. A 24.hu elérte az előválasztás meglepetésjelöltjét.

Elértük telefonon Márki-Zay Pétert, aki röviden nyilatkozott a 24.hu-nak az előválasztás első fordulójának nyomán kialakult politikai helyzetről.

A hódmezővásárhelyi politikusnak azért nőtt meg a szerepe csütörtök estére, mert jelen állás szerint minden bizonnyal ő jut be a második körbe az ellenzéki előválasztás miniszterelnök-jelölti versenyében, és nagy kérdés, hogy mit lép most. Korábban ugyanis nem zárta ki a visszalépés lehetőségét, igaz, ezt még akkor mondta, amikor még nem láttuk a részeredményeket, amelyek alapján

Márki-Zay Péternek 21 százalék

Karácsony Gergelynek 28 százalék

28 százalék illetve Dobrev Klárának 34 százalék körüli eredménye lehet a végén.

Korábban Márki-Zay arról beszélt, hogy a Parlamentben a Párbeszéd-frakcióba ülne be, miközben szerinte Dobrev kormányfő-jelöltsége a Fidesznek hatalmas ajándék lenne a Gyurcsány-párt elutasítottsága miatt. Ennek nyomán adódik a feltételezés, hogy most akár vissza is léphetne a főpolgármester javára, ezzel hozva Karácsonyt előnyös helyzetbe Dobrevvel szemben. Csakhogy Márki-Zay szerint már egyáltalán nem egyértelmű, hogy neki kéne itt visszalépnie.

Nem látom, hogy nekem kéne visszalépnem Karácsony javára

– mondta a 24.hu-nak. Ezt pedig azzal magyarázta:

A második körben magamhoz számolom Jakab Péter szavazatait és a Momentum-szavazatokat is, ezzel pedig már nekem nagyobb lesz a támogatottságom, mint Karácsony Gergelynek.

De mindez azonban nem jelenti azt, hogy biztosan nem lép vissza, de azért hangsúlyozta: „feltételei vannak, és nem zárok ki semmit.”

A DK-val való tárgyalást sem? – kérdeztük.

Azt sem, igaz, Dobrev Klára jelöltsége óriási kockázat lenne Magyarország számára.

Ugyanakkor hozzáteszi: nem magával Dobrev Klára személyével van baja, inkább a DK elnökével, sőt, Márki-Zay odáig ment, hogy kijelentette:

Dobrevvel egyébként több mindenben értek egyet, mint Karácsonnyal.

Ilyen téma például az elszámoltatás, az alkotmányozás és az euró kérdése is, de hozzátette: azután, hogy a főpolgármester elhatárolódott Tóth Csabától már bizakodóbb Karácsony Gergely határozottsága kapcsán is.

Ennek ellenére – újabb fordulat – tárgyalási időpontja eddig egyelőre csak Karácsonnyal van, de az már van. Végül azért a hódmezővásárhelyi polgármester leszögezi

Én lennék az ellenzék száméra az ideális jelölt Orbán Viktor ellen, és hiszek abban, hogy megnyerhetem a második fordulót. A Fideszt vidéken lehet legyőzni.

Hogy ebből mi következik, azt per pillanat nehéz megmondani, de az biztos, hogy Márki-Zay Péter lépése a második fordulóban – akár visszalép, akár nem – befolyással lesz a végeredményre.

A mai napon azt mondta Márki-Zay Péter a Spirit FM-en, hogy három feltételt szabott karácsony Gergelynek a visszalépésért cserébe. Ezek pedig

az euró mielőbbi bevezetése;

az elszámoltatás;

és az alaptörvény közjogi értelemben vett érvénytelenségének kimondása.

Márki-Zay Péterrel készült korábbi interjúnk itt olvasható: