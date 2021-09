Részeg volt, hamis rendszámú teherautóval csónakot lopott

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrei a cselekménye közben tetten érték és elfogták azt a férfit, aki egy szigetszentmiklósi kikötőből csónakot és két csónakmotort lopott 2021. szeptember 23-án 21 óra 30 perc körül, írja a rendőrség.

A rendőrök a lopott csónakon és motorokon kívül a férfi teherautóját is lefoglalták. A jármű rakterében egy kisebb hajó felhúzására és szállítására alkalmas felszerelések voltak, eredeti rendszáma felett pedig egy másik azonosító volt elhelyezve. A férfi zsebében kesztyű és kés is volt, illetve az intézkedés során az is felmerült, hogy a teherautóját ittasan vezette.

Az 50 éves J. József lakhelyén a nyomozók kutatást tartottak, melynek során további csónakmotorokat, ál- és nyerskulcsokat, valamint más nevére szóló iratokat és bankkártyát is találtak.

A férfit a DVRK nyomozói lopás bűntett és egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett megalapozott miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették.