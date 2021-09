Fekete-Győr András: Ha bot kerülne a küllők közé, megvétóznánk a közös listát

Nem fogadnák el, ha az MSZP-s Tóth Csaba felkerülne a közös listára, Polt Péterrel kapcsolatban pedig az a kérdés, hogy bilincsben vagy anélkül távozik a posztjáról. A Momentum elnöke beszél arról is, szerinte miért nem volt vele korrekt a Partizán, és az is szóba kerül, miért nem érvényes gondolat ma már, hogy „Gyurcsány eltakarodhatna.” Az előválasztáson induló miniszterelnök-jelöltekkel készített interjúink sorában Fekete-Győr Andrást kérdeztük.

Nem fél attól, hogy elássák?

Én? Dehogy. És Hadházy Ákos sem fél.

Egy kampányeseményen taracknak, magyarán gyomnak nevezte Tóth Csabát, a MSZP zuglói képviselőjét. Nem kéne óvatosabbnak lennie? Egy időben, amikor épp kevésbé volt jóban Tóthtal, még Karácsony Gergely is tartott az elásástól, noha ilyen nyilvános sértegetést ő nem engedett meg magának.

Azon a rendezvényen eredetileg Ákos – aki jelenleg egy ültetvényen végez közmunkát – beszélt a tarackok természetéről. A tarack a legszívósabb gyomok közé tartozik. Erre mondtam én, hogy ezek szerint Tóth Csaba is egy tarack az ellenzéki politikában, akit nekünk kell kihúznunk. Tóth Csaba egy nagyon szívós hatalompolitikus, aki gyáva módon megfutamodott a Partizán-vita elől. Az az ellenzéki politikus, aki nem mer egy másik ellenzéki politikussal vitázni, nem demokrata, és nem érdemli meg, hogy szavazzanak rá. Hogyan fog Tóth vitázni a Fidesszel? Sehogy, inkább csak alkudozna, üzletelne vele.

Komolyra fordítva a szót: ez a zuglói adok-kapok túlmutat a két jelöltön, nem? Például érdekes Karácsony szerepe is, aki támogatja a zuglói MSZP-s jelöltet. Megkérdezte a főpolgármestertől, kinyomozta-e, hogy ki miért és hova akarta őt elásni?

Gergővel sokszor beszéltem, megkérdeztem erről is, de a választ nem szeretném helyette elmondani. Mind ő, mind Dobrev Klára és Jakab Péter súlyos döntést hozott azzal, hogy Hadházy Ákossal szemben egy korrupciógyanús szocialistát támogat. A zuglói MSZP-sek a parkolási maffiában nyakig benne voltak. A zuglói MSZP-seket régóta Tóth Csaba vezeti, ezt Karácsony Gergely bizonyára tudja.

Tágítsunk: a Momentum 2017-ben azzal lépett színre, hogy a 2010 előtti baloldali garnitúrának éppúgy csomagolnia kéne, mint a Fidesznek. Az volt a mondás, hogy ez két vállalhatatlan politikai társaság, és a korrupció a NER előtti időket is áthatotta. Ma már viszont ön sem beszél így, csak egyetlen fővárosi kerület mutyigyanús ügyeit hozza elő folyton. Kicsit olyan ez, mint a székely viccben: hatalmas fatönkből indult a faragás, a végeredmény pedig egy fogpiszkáló lett.

Tóth Csabát nem mi tettük országos politikai kérdéssé, hanem Karácsony Gergely. Ő mondta azt egyszer az ATV-ben, hogy vezetése alatt az MSZP és a Fidesz lepaktált egymással a parkolási órák kérdésében a zuglói polgárok ellenében. De Mesterházy Attilával szemben is megfogalmaztuk a figyelmeztetéseinket. Ő a saját pártján belül vált kegyvesztetté. Ha valaki megnézi Tüttő Katának, az MSZP főpolgármester-helyettesének az egyik 2019-es ATV-interjúját, elmondja, hogy Mesterházy Attilának nem célja a kormányváltás. Én ezt úgy dekódolom, hogy ő valójában nem velünk, hanem a Fidesszel van. Számomra az MSZP főpolgármester-helyettese hitelt érdemlő forrás.

Pár, országos szinten ma már marginális politikust szurkál, és még csak nem is annyira a mögöttük álló pártot.

Mi vagyunk az egyetlen párt, amelyik nem nézi el, amikor a szövetséges pártok mutyiznak. Kispesten Paróczai Anikó átláthatósági biztos és momentumos képviselő ütötte az asztalt a helyi vagyonkezelő, „Don Kránicznak” az ügyében, aki Spanyolországban vett magának villát. A Momentum sikere az, hogy elindult egy érdemi megtisztulás az ellenzékben. Az a tétje az előválasztásnak, hogy megújuljon az ellenzék. Azért csináljuk az előválasztást, hogy az emberek eldönthessék, ki képviselje az új rendszerváltást a következő parlamentben. Örültem, amikor a Jobbik a korrupciógyanúba keveredett Bíró Lászlót visszavonta Borsodban, bölcs döntés volt. Sajnálom, hogy a többi párt nem tett így, amikor nekik kellett volna hasonló döntést hozniuk. Ön jól teszi, amikor szembesít a múlttal, mert igenis, meg kellett hoznunk a magunk áldozatait azért, hogy az összefogásban vagyunk.

Nem a Magyar Kétfarkú Kutya Párt útját járjuk, hanem az összefogásét, mert nem akarjuk, hogy még több szerettünk elmenjen ebből az országból. Aki érti a választási rendszert, tudja, hogy nincs más út, ha új fejezetet akarunk nyitni a magyar történelemben.

Mit lesz, ha szokásával ellentétben Tóth ezúttal nem nyer Zuglóban, de a párt ráteszi az országos listára?

Az egy új helyzet lesz.

Ha megtörténne, akkor a Momentum nevetségessé is válhatna.

Bízom az MSZP-Párbeszéd bölcs belátásában, hogy nem fogják ezt a lépést megtenni.

Vállalna nyílt konfliktust emiatt?

Az a célunk, hogy az a törékenynek tűnő parlamenti többség, amire 2022-ben esélyünk lesz, egységes legyen és megingathatatlan, azaz ne legyenek botok a küllők közt. Ha úgy ítéljük meg, hogy ez a cél sérül, akkor megvétózzuk a közös listát.

A 24.hu-nak adott 2017-es interjúban azt mondta, az ellenzéki szereplők közül Gyurcsány a legvállalhatatlanabb. Mit gondol így utólag, naiv volt, amikor azt hitte, hogy a régi balos szereplők nélkül is le lehet váltani a Fideszt?

Igen, naiv voltam. Naivak voltunk a Momentumban, amikor azt gondoltuk, hogy csak azért, mert jön egy új politikai nemzedék, akkor azok, akik az elmúlt harminc évben hibát hibára halmoztak, köztük Gyurcsány Ferenc is, félre fognak állni. Ez nem így történt.

Gyurcsánynak és a DK-nak van egy megkerülhetetlen szavazóbázisa, a DK-s aktivistákkal ma már együtt dolgozunk, pultozunk az utcán, piacokon, tereken, 2019 óta szövetségben.

Egész pontosan ezt mondta Gyurcsányról és Szanyiról: „Bocsánat, de ők nem érdemelnek mást. Nem mindenkivel szemben vagyunk arrogánsak – ha ez arrogancia –, de nem tudom, hogy Gyurcsány Ferenc mi az istent keres még a politikában. Már igazán eltakarodhatna a közéletből.”

A Momentum négy év alatt végigment egy érési folyamaton. Amikor a német parlamentben dolgoztam 2016-ban, ott azt láttam, hogy az együttműködés nem egy kártékony felállás, hanem nemzeti érdek. A politikai érésünk eredménye az lett, hogy néhány kezdeti időszakban tett nyilatkozatunk – így például a „Gyurcsány eltakarodhatna már” – ma már nem aktuális, érvényét vesztette. A szivárványkoalíciót viszont az emberek szeretik, a magyar politikai kultúrát fejlesztő, építő történet. Örülök és büszke vagyok, hogy létrejött. Ugyanakkor mi nem elégszünk meg azzal, ahogy ez most kinéz, szeretnénk, hogy minél több új momentumos arc legyen a régiek helyett.

Önnek is kellett unicum Gyurcsány mellé?

Mi momentumosok nem urizálunk, unicum helyett kevertet iszunk a csapatépítőkön. Komolyra fordítva: amikor dolgozom, nem alkoholt, hanem ásványvizet iszom, lehetőleg citrommal. Szeretem az unicumot sör mellé, főleg fesztiválokon, de pártelnökökkel még nem alkoholizáltam. És nem is kellett alkohol, anélkül is élvezi az ember ezeket a vezetői találkozókat. Izgalmas csoportdinamikák zajlanak, elengedhetetlen a közös kormányzás szempontjából, hogy a pártvezetők hónapról hónapra találkozzanak egymással.

Ha jól értem, akkor most már Gyurcsányról inkább jó véleménye van, mint rossz.

Az ellenzéki összefogásban vannak pártok, amelyek közelebb állnak hozzánk, és vannak, amelyek távolabb. A DK inkább az utóbbi kategória, nem szerettem azokat a lépéseket, amelyek az atlétikai világbajnokság körül történtek, nem elegáns, amikor egy párt az önérdekei miatt szembemegy a koalíciós megállapodással. Budapesten ez előfordult, és a nemtetszésemet Gyurcsány Ferencnek is jeleztem személyesen.

Mondjon már valami jót róla, csak tud benne kedvelni valamit!

Erre a válaszra még kérek egy kis időt, még csak egy éve ismerem őt személyesen. Majd miután főzött vagy dj-zett nekem, elmesélem, hogy azt mennyire kedveltem.

A magyar közélet szempontjából Tóth Csaba nagyobb probléma, mint Gyurcsány Ferenc?

A korrupciógyanús Tóth Csabát le kell váltani a korrupcióharcos Hadházy Ákosra. Gyurcsány Ferenc pedig hozott egy nagyon bölcs döntést, nevezetesen, hogy ő nem vállal többé kormányzati feladatot és szerepet.

És mi a válasz a kérdésre?

Ez a válasz.

Tágítsunk még egy kicsit. Önöknek határozott véleményük van a 2006-os eseményekkel kapcsolatban, miközben elkötelezett antirasszisták is. Mégis: ezekben az ügyekben sem a DK, sem a Jobbik nem húzott éles cezúrát, nyilvánosan a jelenlegi pártelnökök sem fogalmaztak meg önkritikát. Mekkora probléma, hogy a komoly szembenézés és a bocsánatkérés gesztusa hiányzik a hazai politikából, így az ellenzéki térfélről is?

2006-ért az egész baloldal megbűnhődött, a régi idők baloldali pártjai valószínűleg soha nem fognak belőle talpra állni. Az, hogy ők miként néztek ezzel szembe, nem tudom. Ami a Jobbikot illeti: velük a közelmúltban is nagyon kritikus voltam. Nem szeretem a mismásolást, nem szeretem azt, amikor a Fidesz gyűlöletkeltő politikájával egy párt kompromisszumot köt. A Jobbik pártpolitikai érdekből megszavazta a homofób törvényt. Sok meleg embert ismerek, nekik – a Jobbik döntése miatt is – még jobban kell félniük Magyarországon. De az ő szembenézésüket sem tudjuk megtenni helyettük.

Fontos lenne?

Hogyne. Maguk miatt és a magyar politikai kultúra miatt is. Ugyanakkor ne legyünk igazságtalanok se, hiszen Jakab Péter egyik első döntése volt, hogy a szélsőségesen antiszemita Kulcsár Gergelyt kizárta a pártjából. Fontos gesztus. Emellett mégis követ el olyan tetteket, amelyek az én értékrendembe nem férnek bele. Nemcsak a homofób törvényre gondolok, hanem például arra, hogy Jakab Péter kémiailag kasztrálná a pedofilokat. Ez nekem barbár szemlélet, mi viszont egy új, európai Magyarország felépítésében hiszünk.

Kora tavasszal jobb számaik voltak a közvélemény-kutatásokban, mint most. Ennek fényében mennyire elégedett a Momentum előválasztási kampányával?

Az előválasztási erőfeszítéseink sikerét csak az előválasztás eredményének tükrében lehet megmondani. Voltak ennek a kampánynak hibái, amelyekből én magam is tanultam.

Például?

A Partizánnak adott interjú a miniszterelnöki kampányunknak nagy gyomrost adott. Minden előtte lévő és utána jövő szereplésre rávetült az árnyéka. Nehéz volt belőle felkelni. Nem is elsősorban magamról beszélek, inkább a csapatról, a közösségről.

Hol volt ott a hiba?

Én élveztem a majdnem négy és fél órás beszélgetést Gulyás Mártonnal. Szeretem az ilyen kihívásokat. Ugyanakkor nem élveztem a végeredményt.

Könnyelműen mentünk bele egy olyan négyórás beszélgetésbe, amelyben hatalmas mozgásteret adtunk a szerkesztőknek egy olyan vágatra, ami nem tükrözte a beszélgetés valódi minőségét. Aki megnézte az eredetit, az azt mondta, hogy a vágott anyag torz tükröt állított. Ez a naivitás, ez a könnyelműség sokba került nekünk.

Tehát nem önmagával volt elégedetlen, hanem azzal, hogy a Partizán szerkesztői a saját anyagukat úgy vághatták meg, ahogyan azt jónak látták?

Az én teljesítményem közel sem volt tökéletes. Többször hibáztam, amikből sokat tanultam. És emiatt hálás vagyok ennek a beszélgetésnek. De ha az ember tudja, hogy a négyórás beszélgetés összes elgondolkodását benne hagyják, akkor nem vállal négyórás beszélgetést. Vagy úgy megy oda, hogy mindenre azonnal fog reagálni. A hatásvadász vágat után azonban a nyilvánosság többsége ezt gyengeségnek vette. Ez van. Ahogy azt is, ha valamire azt mondtam, hogy „nem tudom”. Pedig szerintem ez a valódi őszinteség, és nem a betanult panelválaszok. Később az ember utánanéz. Miközben alig volt olyan társadalmi, gazdasági kérdés, amire ne tudtam volna válaszolni, de ez a vágott anyagba már nem került be. Abból a négy órából én tudtam volna egy olyat vágni, amiből az jön le, hogy ez egy milyen szimpatikus srác, meg egy olyat is, amiből az, hogy ez egy felkészületlen tacskó.

De azt tudja, hogy a szabad médiában sehol nem adják meg a politikusnak azt a jogot, hogy a vágásba beleszóljon?

Nem is szeretnék beleszólni! Most is bemennék, csak más hozzáállással. Jól írja le a helyzetet, hogy Jakab Péter és Dobrev Klára nem vállalta ezt a Partizán-interjút.

Úgy érzi, hogy a Partizán szerkesztői rosszindulatúak voltak önnel?

Nem feltételezek ilyet. Inkább az történt, hogy a magas nézettség céljából a gesztusaimat, megszólalásaimat úgy válogatták ki, hogy az interjúztató kerüljön győzelmi helyzetbe, az interjúalany pedig vesztesbe. Valahol megértem ezt a szerkesztői döntést, hiszen a negatív hatás, sajnos, mindig izgalmasabb, mint a pozitív.

Azt mondta, hogy ez egy gyomros volt. Ön szerint ezt százalékokban is lehet mérni a Momentum jelenlegi népszerűségén?

Biztos vagyok benne. A kampányoknak van egy lendülete, ami az én kampányom első időszakában erős volt az elején, majd itt megtört. Fontos és értékes tapasztalat volt ez nekem. Friss politikus vagyok még, minden ilyen tapasztalat aranyat ér.

Az nem lehetett probléma, hogy azok a témák – a felcsúti per, a propagandisták írástól való eltiltása – amelyeket önök bedobtak a kampány elején, sok kritikát kaptak, és talán nem úgy mentek át, ahogy azt tervezték?

Mi vagyunk az egyetlen párt, amelyik vette a fáradságot, és egy 25 pontos rendszerváltó forgatókönyvet tett le az asztalra. Vállaltuk annak kockázatát, hogy innentől még több kérdése lesz az embereknek. Ha Jakab Péter annyit mond, hogy Orbán Viktor a szegedi Csillagban fog ülni, akkor nála nincs kérdés. Ha Fekete Győr András azt mondja, hogy a felcsúti persorozat el fog indulni, lesz ezer kérdés. De jól van ez így, velünk szemben jóval magasabbak az elvárások. A rendszerváltó terveinket alaposan átgondoltuk, ezen dolgoztunk 2020 nyara óta alkotmányjogászokkal, pénzügy jogászokkal, volt bírókkal, ügyészekkel. Az igaz, hogy több kijelentést a szándékunktól eltérően értelmeztek. Mindemellett letettünk egy pozitív jövőképet az új Magyarországról a finn típusú iskolarendszertől kezdve a négynapos munkahéten és a Magyarország-részvényen keresztül a rugalmas nyugdíjrendszerig. Ma, sajnos, egy olyan világban élünk, amiben a felcsúti per jellegű politikai tervek azok, amelyek felkeltik az érdeklődést. Minden más kevésbé érdekli az embereket.

Ezt önök is tudták, ezért is dobták be a felcsúti per nevű terméküket.

Így van, és jó, hogy sokan elkezdtek ezen rugózni, örülünk, hogy ez vitát váltott ki.

Egy mondatban össze tudná foglalni, hogy mi az a felcsúti per?

A felcsúti per büntető- és polgári perek összessége, amelyek az Orbán-rendszer felépítőivel – például Rogán Antallal, Mészáros Lőrinccel, Orbán Viktorral – szemben indulnak meg, jogállami kereteket közt, független bíróságok előtt, és azokat egy korrupcióellenes ügyészség készíti elő és indítja meg.

Ki fog vádat emelni?

Németországban van egy olyan jogintézmény, amit úgy hívnak, hogy vádkikényszerítési jog. Azt jelenti, hogyha az ügyészség valamilyen oknál fogva nem emel vádat egy ügyben, azt a bíróság felülírhatja, és vádemelésre kötelezheti az ügyészséget. Ez egy egyszerű többséggel beemelhető büntetőeljárás-jogi szabály, amely egy potenciális eszköz ahhoz, hogy a Polt Péter vezette ügyészségből kiváltsuk az akciót. A korrupcióellenes ügyészségnek alkotmányos szempontból nehéz vádemelési jogot adni, mert az az alkotmány szerint a vádhatóság monopóliuma, vagyis az ügyészségé, de a korrupcióellenes ügyészség minden egyéb nyomozást és vizsgálatot lefolytathat majd, a bíróság pedig kikényszerítheti a vádat.

Arra készülnek tehát, hogy Polt Péter kitölti a hivatalát?

Hosszú távon elképzelhetetlen, rövid távon azonban napokig, hetekig, esetleg hónapokig elképzelhető. Nem lesz könnyű dolga. El fog indulni ellene egy vagyonosodási vizsgálat és eljárás, amit a NAV munkatársai fognak lefolytatni. Polt Péter beosztottjai, az ügyészek, azt fogják látni, hogy a felettesük körül elfogy a levegő, ráadásul fel lesz melléjük építve egy új, korrupcióellenes ügyészség, amely el fogja elvégezni a munkát helyettük. Európai szinten pedig az Európai Ügyészségi Rendszerhez is csatlakozunk majd.

Annyi oldalról éri majd nyomás Poltot, hogy rövid távon ott fogja hagyni a hivatalt. Vagy bilincsben teszi ezt meg, vagy önkéntes alapon, ez lesz csak a kérdés.

Ki lenne az ideális legfőbb ügyész?

A korrupcióellenes harc politikai, jogi, intézményi koordinációjáért Hadházy Ákosnak kell felelnie az új Magyarországon.

Nem gond, hogy neki nem jogi, hanem állatorvosi diplomája van?

Hadházy egyetlen nap alatt több korrupciós ügyet tár fel, mint Budai Gyula egész élete során.

Az egy dolog. De itt egy országos intézményhálózatot kell működtetni, koordinálni, ez azért más tudást és tapasztalatot követel, mint korrupciós ügyeket feltárni, nem?

Nem értek egyet. Téves az a gondolat, hogy mindenképp szakember legyen egy miniszter. Politikus legyen, aki mögött társadalmi felhatalmazás és szakemberek állnak.

De most ügyészségről beszélünk, nem minisztériumról.

Az ügyészség ugyanúgy egy társadalmi célt akar elérni, mint például az oktatási minisztérium. Ezért olyan embert kell irányítói, döntéshozó szerepbe rakni, akiben az embereknek és a közös kormánytöbbségnek bizalma van.

Lát olyan politikust a Momentum körében, aki el tudna vezetni egy minisztériumot?

Jó párat.

Az valóban tervben van, hogy zöldminiszter legyen Szél Bernadettből?

Jól járna vele Magyarország. Számos állami vezetésre alkalmas politikusunk van: Orosz Anna, Soproni Tamás, László Győző, Nagy Sándor. Rajtuk kívül tavaly nyár óta több mint 300 momentumost készítünk fel kormányzati feladatokra.

Jakab Péter szerint Csányi Sándor felelősségét is meg kell vizsgálni az elszámoltatás alkalmával, hogy miért repteti a kormányfőt például focimeccsekre. Ön mit gondol erről?

Szívesen vettem tőle a gesztust, amikor Budai Gyula gyűlölködésére reagálva meghívott engem a magyar válogatott meccsére. Hatalmas cégbirodalom van Csányi Sándor alatt, ami több mint harminc éve épül, több tízezer munkavállaló dolgozik benne, az OTP mindeközben remek eredményeket produkál, regionálisan terjeszkedik. Nem látom, hogy vele konkrét problémája lehetne az új kormánynak. Azt viszont látom, hogy Mészáros Lőrincnél, Orbán Győzőnél vagy Szíjj Lászlónál, akiket a Fidesz felhizlalt közpénzen, és akik valódi piaci versenyben elvéreznének, ott probléma van. Feladat lesz a Mészáros-cégbirodalomban dolgozóknak jövőképet adni. Végig kell mennünk szektorról szektorra, lesz, ahol új, versenyképes szereplők lépnek majd a Mészáros-cégek helyébe, ahol biztosított lesz a munkavállalás. Ahol viszont nem az államból, hanem például a turizmusból él a Mészáros-érdekeltség, ott maximum tulajdonosváltásra kerül majd sor, miután Mészárossal szemben jogerős, elmarasztaló ítéletek születnek.

Voltak apró különbségek a jelöltek közt az első miniszterelnök-jelölti vitán, de a közös pontok sokkal erősebbnek látszottak. Ön miben különbözik leginkább a többiektől?

Nélkülünk nincs kormányváltás, viszont csak velünk van korszakváltás. Hogy a tisztesség, a becsület legyen sajátja az új kormányzásnak. Nemcsak Orbánt akarjuk elüldözni, nekünk fontosabb, hogy legyenek új megoldásaink a 21. század kihívásaira. Az első forduló arra van, hogy ne kelljen taktikázni, hanem arra lehet szavazni, akiben látják a lendületet, az elszántságot és azt, hogy vérfrissítést hoz a magyar politikába.

Kitől áll a legtávolabb?

Jakab Pétertől.

Miért?