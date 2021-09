A cégen belül a határ a csillagos ég – az informatikával ismerkedéstől a szakma csúcsáig tartanak az EPAM képzési programjai (x)

Az IT cégek között öldöklő harc folyik a fejlesztőkért, míg sokszor éri ezen szereplőket a kritika, hogy “lerabolják” a piacot, és a fenntartható kereslet-kínálat kialakítása helyett csak rövid távon gondolkoznak. Az EPAM, aminek a hazai leánya a közelmúltban érte el a 2000 főt, már korábban felismerte, hogy a hosszú távú növekedés érdekében aktívan kell bekapcsolódni a leendő munkaerő folyamatos képzésébe.

Az IT szektor folyamatosan növekszik, aminek üteme tovább gyorsult az elmúlt másfél évben, ahogy a pandémia miatt megváltozott gazdasági környezet tovább növelte az igényt a digitalizációra. Ennek az eredménye, hogy a legtöbb informatikával foglalkozó cégnek több munkája van, mint valaha, ezen cégek pedig szinte bármennyi képzett munkaerőt fel tudnak szívni. A naprakész tudással rendelkező szakemberek száma azonban véges, így értük komoly verseny alakult ki itthon és külföldön egyaránt.

Erre a problémára már érkeztek válaszok. Évekkel ezelőtt megjelentek azok a cégek, amelyek előképzettség nélkül képeznek junior fejlesztőket, akik hónapok alatt léphetnek ki a piacra. Ez azonban nem feltétlenül nyújt megoldást arra, hogy hosszú távon hogyan lesz fenntartható az egyensúly, azaz kellő számú képzett fejlesztő a munkaerőpiacon. Ezt a munkát már az informatikával való ismerkedés első lépéseinél is el lehet kezdeni.

Fontosak az első élmények

Az EPAM 2014-ben, a piaci szereplők közül az elsők között kezdett el foglalkozni a legfiatalabbak IT orientációjával. Az EPAM eKids programjaira már 8 éves kortól lehet jelentkezni, ahol a mentorok a gyermekekkel közösen fedezik fel az informatikát, miközben fejlesztik a tanuláshoz szükséges készségeiket és képességeiket, úgymint a logikai gondolkodás vagy a kreativitás. A programok között vannak ingyenes kurzusok, pályaorientációs előadások és országos versenyek is.

Az utóbbira példa az EPAM által Magyarországra hozott Coolest Projects is. A Raspberry Pi Alapítvány által létrehozott, a világ számos országában megrendezett pályázatra 18 éves korig bárki jelentkezhet, akinek van egy jó informatikához kapcsolódó projektje vagy ötlete. Bővebben erre a linkre kattintva olvashatnak róla.

Partnerségben az egyetemekkel

A felsőoktatási intézmények és a piaci szereplők egyre szorosabban fognak össze azért, hogy naprakész tudással vértezzék fel a hallgatókat. Így tesz az EPAM is: az irodái Budapesten, Szegeden és Debrecenben jól működő egyetemi kapcsolatokat alakítottak ki.

„Az egyetemi képzéseknek más a céljuk és alapvetően hosszú távban gondolkodnak: erős rendszerszemléletet kell átadniuk és olyan általános alapokat, amire akár évtizedek múlva is lehet építeni. Ezzel szemben mi gyorsabban tudunk reagálni a változásokra és pontosan irányzott tudást adunk át” – meséli Jenei Csaba, az EPAM hazai Resource Development részlegének vezetője. Az ő csapatának elsődleges feladata a cég junior, azaz belépő szintű kollégáinak továbbképzése.

Juniorok 22-es csapdája

Az EPAM Resource Development csapata veszi szárnyai alá azokat a kezdő fejlesztőket, akik felvételt nyertek az EPAM-hoz, de az éles projektre kerüléshez hiányzik még a kellő tapasztalat és gyakorlati tudás. „Juniorként elhelyezkedni 22-es csapdája: ahhoz, hogy állást kapj, gyakorlat szükséges – ahhoz, hogy gyakorlatod legyen, állás szükséges. Természetesen így nagyon nehéz felépíteni azt az alapkompetenciát, ami szükséges ahhoz, hogy egy projekten el tudjon indulni valaki” – mondta Csaba.

Erre válaszul az EPAM lehetőséget biztosít friss diplomások, végzős diákok és karrierváltók számára. Az egyik legnépszerűbb ezek közül az EPAM Mentorprogram, ahol a képzési anyagok biztosítása mellett egy EPAM-os kolléga segít a fejlődésben. A cég célja, hogy a résztvevők tapasztalatot szerezzenek, de ehhez már szükség van előzetes ismeretekre. A Mentorprogramra jelentkezők felé elvárás egy biztos fejlesztői alaptudás, akik egy állásinterjúhoz hasonló felvételin mennek keresztül.

Míg a diákoknak szóló pályaorientációs programok, programozási tanfolyamok és egyetemi kurzusok hosszú távon tesznek a hazai IT munkaerőpiac fejlesztéséért, addig az EPAM Mentorprogram egy azonnali win-win szituációt teremthet a mentorált és az EPAM számára is, hiszen a sikeres és aktív résztvevőkből a program után kollégák lehetnek. Az EPAM Mentorprogramot bemutató következő, szeptember 30-i eseményre ezen a linken regisztrálhatnak.

Élethosszig tartó tanulás – nem csak szlogen

A képzések természetesen nem érnek véget az EPAM-os munkaviszonnyal, sőt, a tanulás ekkor kezdődik igazán. Mivel az EPAM világcégeknek dolgozik, naprakész tudásra és szerteágazó ismeretekre van szükség. A beszédes ‘Learn’ névre keresztelt belső képzési rendszerük több, mint 17 ezer tréninget, workshopot és hosszútávú programot tartalmaz, amelyekbe bármikor belevághatnak a munkatársak. Emellett belső mentorprogramok, ún. soft skill tréningek is rendelkezésre állnak, de például a mentális egészség megőrzésére is található segítség.

Mint látható, itthon is egyre több IT cég fektet komoly erőforrásokat a képzésbe, így legyen akár tapasztalt szakember, vagy az informatikai pálya felé egyelőre csak kacsintgató diák vagy karrierváltó, érdemes körbenézni az IT cégek képzési palettáján is.