Hableány-tragédia: tanúk meghallgatásával folytatódott az ukrán kapitány büntetőpere

Kedden a tanúk meghallgatásával folytatódott a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a 28 halálos áldozattal járó Hableány-tragédia büntetőpere. Eredetileg a dél-koreai túlélőket hallgatták volna ma meg, de az ottani nemzeti ünnep miatt ezt elhalasztották és helyettük a baleset idején Dunán dolgozó személyeket, hajóskapitányokat hallgatták ki.

“Láttam a Hableányt elhaladni, és néztem, ki milyen sebességgel halad. A Hableány a maximális sebességgel közeledett a Margit híd felé, a Viking még tartotta magát. Amikor a Hableány majdnem elérte a hidat, a szállodahajó elindult, és jelentősen gyorsuló sebességgel érte be a városnéző hajót” – mondta a Pest-Buda kapitánya a Telex beszámolója szerint.

A tanúként meghallgatott férfi szerint nehezen volt „behajózható” a híd a vízállás miatt, ezért arra számított, hogy a két kapitány rádión jelez majd egymásnak. Ezért furcsállta is, hogy öt percig néma csend volt.

A férfi szerint a Viking kapitányának pontosan középen kellett volna tartania a hajót a híd előtt néhány méterrel. Ő viszont inkább beesett a hídba, s nem az utat tartotta.

“Ez olyan mintha az autópályán a saját sávomból elkezdenék egy másik sávba elcsúszni. Egyenesen kellett volna behajóznia a híd nyílásba, ehhez képest elmozdította a hajótestet, és ezt kellett aztán korrigálnia” – tette hozzá.

A lap beszámolója szerint bíróságon az is téma volt, hogy a bűnjelként lefoglalt Hableány roncsát senki sem igazán őrzi, és arról szinte bárki bármit elvihet. A tanácselnök elmondta, hogy a bűnjel kezelése nem az ő hatásköre, de felvette a kapcsolatot a tárolást végző céggel, és a törvényszék elnökségének is jelezte a problémát. Emellett arról is rendelkezett, hogy a Viking ukrán kapitánya is anyanyelvén olvashassa a jövőben a jegyzőkönyveket.