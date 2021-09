Etikai vizsgálatot kezdeményez Tóth Csaba ellen Jakab Péter

Etikia vizsgálatot kezdeményez Tóth Csaba ellen az Országos Előválasztási Bizottságnál Jakab Péter, a Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje – írta vasárnap a 444.hu. Tóth Csabát az MSZP, a DK és a Párbeszéd mellett a Jobbik is támogatja ugyan, ám Hadházy Ákos, a képviselőjelölt kihívója két nappal ezelőtt olyan dokumentumokat mutatott be, amelyek azt sejtetik, hogy a szocialista képviselőnek titkolt befolyása lehet egy budapesti gyártelep fölött.

Jakab Péter most arra kéri az Országos Előválasztási Bizottságot, hogy vizsgálja meg, indulhat-e Tóth Csaba, zuglói MSZP-s képviselő az előválasztáson.

Jakab az erről szóló közleményében azt írta:

Zuglóban jó néhány kritikát kaptam azért, amiért az MSZP és a Párbeszéd jelöltjét, Tóth Csabát támogatom, noha Hadházy Ákos szerint Tóth Csaba korrupt. Számtalanszor elmondtam, sejtetésre nem adok. Most azonban Hadházy Ákos levélben keresett meg engem és Karácsony Gergelyt, melyben arról ír, hogy immár bizonyítani is tudja az állításait. Vallom, hogy a bűnnek nincs színe, csak elkövetője. A korrupciót sehol nem tűrhetjük meg, ezért az igazság kiderítése érdekében ma etikai vizsgálatot kezdeményeztem Tóth Csaba ellen.

Hadházy Ákos a Zuglóban megtartott pénteki előválasztási vitán hozakodott elő azzal, hogy súlyos dokumentumokat kapott Tóth Csabáról, ezeket a vita után Hadházy fel is töltötte az oldalára. A 444.hu ezek alapján azt írja, a szocialista képviselő bizalmasai 2012-ben Zalaegerszegen létrehoztak egy alapítványt, majd 2013-ban megvettek egy gyártelepet a XXII. kerületi Gyár utcában. A lap részletesen leír egy bonyolult üzleti konstrukciót, amelyben Tóth Csaba és több olyan személy cége is szerepet kap, akiket a szocialista képviselő bizalmi embereinek tartanak. Mint írják, többen közülük Zuglóban is fontos szerephez jutottak az elmúlt években.

Hadházy Ákos szerint a gyártelep megvétele körüli bonyolult konstrukció arra jó, hogy Tóth Csaba el tudjon titkolni egy több százmilliós vagyonelemet, de szerinte akár az adóelkerülés vagy a pénzmosás gyanúja is felmerülhet.

Tóth Csaba a pénteki előválasztási vitában azt mondta, az elmúlt 20 évben valóban komoly ingatlanportfólió jött össze a cégénél, de ennek semmi köze nincs sem a képviselői munkájához, sem pedig Zuglóhoz.