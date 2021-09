Márki-Zay: Abszolút nem ördögtől való lenne statisztikát vezetni arról, hogy ki a cigány és ki a nem cigány

Tegye már fel a kezét valaki, akinek itt több mint 7 gyereke van vagy hét! Nincs. Azt szokták mondani, hogy a cigányoknak sok gyereke van, hát akkor én vagyok leginkább cigány itt

– viccelődött Márki-Zay Péter a 444.hu szerint azon a fórumon, ahol roma értelmiségiekkel ült le beszélgetni a cigányság helyzetéről. Ezután hozzátette, hogy ez hamis sztereotípia, mert a roma lakosságnál átlagosan 2,5 a gyerekek száma.

A beszélgetéssorozatot a lap szerint az 1 Magyarország Kezdeményezés szervezte, amely minden miniszterelnök-jelölttel le szeretne ülni.

Márki-Zay szerint a Fidesz 20 éve azt mondja, hogy a cigányságot csak munkalehetőségekkel és oktatással lehet felzárkóztatni, de egyedül Farkas Flóriánt sikerült.

A miniszterelnök-jelölt az egész beszélgetés alatt Bogdán László intézkedéseit hozta fel a lap szerint. Márki-Zay jobboldali emberként úgy gondolja, hogy nem pénzt, hanem megbecsülést kell adni a romáknak, „nem segélyt kell adni, hanem munkát kell adni, a munkának önbecsülése is van, azt kell bebizonyítani, hogy ugyanolyan magyar ember”, írja a 444.hu.

Azt is elmondta, hogy a cigányok is sokat tehetnének akkor, ha a nem cigányokat nem úgy hívnák, hogy magyar. Arról is beszélt, hogy ő is sokat szenvedett, amikor bevándorló volt Kanadában, ezért pontosan tudja, mit élnek át a cigányok, amikor nem kapnak lehetőséget, hanem az előítéletek alapján döntenek róluk.

Erre Rácz Béla elmondta neki, hogy nem lehet összehasonlítani a kettőt,

mert nekünk ez a hazánk, tehát itt nem vendégek vagyunk, ebben az országban mi nem turisták vagyunk, hanem évszázadok óta itt élünk, és szerintem ez egy nagyon rossz párhuzam.

Márki-Zay elmondta azt is, hogy szerinte „abszolút nem ördögtől való lenne statisztikát vezetni arról, hogy ki a cigány és ki a nem cigány”, írja a 444.hu.

Szerinte ez azért működne, mert az Egyesült Államokban is lehet tudni, hogy milyen származású tanulóból mennyi van, „és ez azért nagyon jó, mert onnantól kezdve segíteni sem lehet, ha nincs statisztika”.

A teljes beszélgetést itt lehet megnézni: