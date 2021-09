Nem indítottak büntetőeljárást a zaklatások után öngyilkosságot elkövető fiú ügyében

Bár az iskolai zaklatások miatt lehetett öngyilkos T. Gábor, nagyon valószínű, hogy megússzák a 16 éves vajai fiú verbális bántalmazói a hivatalos felelősségre vonást, és nem is lesz felelőse a tragédiának.

A fiú édesanyja többször is beszélt a sajtóban arról, hogy folyamatosan szekálták és zaklatták az osztálytársai a baktalórántházi középiskolába járó fiát. Utolsó beszélgetésükkor is két lányra panaszkodott leginkább a gyermeke, aki azt is mondta neki, hogy: „Inkább a halál, mint az iskola”.

Megkerestük a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, hogy megtudjuk, indítottak-e büntetőeljárást az ügyben, és vizsgálják-e, hogy mi vezetett a fiú halálához, ezért az alábbi kérdésekkel fordultunk hozzájuk:

Történt-e feljelentés bárki részéről az ügyben a történtek miatt?

Tudnak-e arról, hogy a fiú iskolai zaklatás áldozata lehet?

Indult-e nyomozás a fiú iskolai zaklatásával kapcsolatban? Ha nem, akkor miért nem?

Kihallgatták-e a fiú osztálytársait, zaklatóit?

Felmerült-e egyáltalán, hogy közigazgatási eljárás helyett büntetőeljárás keretében vizsgálják az ügyet és a haláleset okát?

Az alábbi választ kaptuk:

A rendőrség a haláleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja.

T. Gábor tavaly kezdte a középiskolát. Rendészeti szakra járt, mert rendőr vagy katona szeretett volna lenni.