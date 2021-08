Budapestre érkező külföldi turisták sora szembesül vele, hogy bezárt hotelbe foglalt szobát

Furcsa helyzet alakult ki egy budai szállodánál, melynek bejáratán egy kiragasztott papír jelzi, hogy be van zárva. Merthogy ennek ellenére rendszeresen érkeznek ide vendégek, akiket egy pesti hotelbe irányítanak át. Az üzemeltető azt állítja, hogy időben jelzik a problémát az ügyfeleknek, a turisták közül sokan mégis az üresen álló épület ajtaján kopogtatnak.

Meglehetősen kellemetlen pillanatokat élnek át azok a külföldi turisták, akik a budapesti Carlton Hotelbe foglaltak szállást, mivel sokuk számára csak a budai négycsillagos szálloda bejáratánál derül ki, hogy hiába fizettek előre a szobáért, a hotel zárva van – tudta meg a 24.hu.

Lapunknak az I. kerületi Apor Péter utcában található szállodához közeli kávéház vendégei meséltek arról, hogy nemrég a vendéglátóhely teraszán ülve azt tapasztalták, hogy egymás után érkeztek a hotelhez a külföldi turisták, akik tanácstalanul álltak az épület zárt ajtói előtt. Egy közelben dolgozó férfi pedig arról számolt be, hogy folyamatosan kalauzolja a külföldieket, akiknek mindössze a szálloda ablakára kiragasztott A4-es papíron jelzik, hogy a hotel zárva van. Ottjártunkkor egy érkező vendég épp ezt a tájékoztatót olvasgatta. A kifüggesztésen egy telefonszámot is megadtak, ami egy másik hotel elérhetősége.

Ez a telefonszám a főváros pesti oldalán, a Carlton Hoteltől kilométerekre fekvő, VII. kerületi Eurostars Danube Budapest Hotelben csörög. Kiderült, hogy ebben a szállodában biztosítanak szobát azoknak, akik eredetileg a 2020 óta zárva tartó budai hotelbe foglaltak.

Így járt Sandra Jorge portugál ügyvéd is, aki lapunknak elmondta, hogy egy utazási irodán keresztül foglalt szállást, így nagyon meglepődött, hogy zárva találta a hotelt, amikor megérkezett. Mint mondta, nem tájékoztatták őt előzetesen a helyzetről, nem tudta, hogy egy másik szállodába kellett volna mennie. Végül a megadott telefonszámon az utazási irodája felvette a kapcsolatot a szintén négycsillagos Eurostars Danube Budapest Hotellel, ahol viszont tudtak a foglalásáról, és az előre kifizetett áron szobát is kapott. Ám – mint említette – ott sem tájékoztatták őt a kellemetlenség okairól.

Elmondta azt is, hogy két olasz turistával ugyanaz történt mint vele, ők is a budai oldalon szembesültek azzal, hogy abba a hotelbe hiába foglaltak szobát. Az ügyvéd úgy fogalmazott: kényelmetlenül érezte magát a történtek miatt, ám semmilyen kárpótlást nem kapott. Mint mondta, a személyzet részéről mindössze a pesti szálloda csaposával tudott beszélni, aki állítása szerint azt mondta neki, sok vendéggel megtörténik az, ami vele is.

Megkerestük kérdéseinkkel az Eurostars Danube Budapest Hotelt. Tájékoztatásuk szerint a koronavírus-járvány miatt az összes szállodájukat be kellett zárniuk, ezeknek az újranyitása nem volt zökkenőmentes. A problémák ellenére mégis sikerült a Carlton Hotelt felkészíteni az újranyitásra, ám az értékesítést már hetekkel, hónapokkal a tényleges újranyitás előtt meg kellett kezdeniük – ez okozta azt a problémát, hogy több vendég is olyan időpontra foglalt le szobát, amikorra még nem tudott kinyitni a hotel. Mint írták, tiszteletben tartják a vendégek foglalását, ezért számos alternatív lehetőséget kínálnak fel a turistáknak, az eredeti foglalási feltételek szerint biztosítanak szobát az egyik legjobb négycsillagos szállodájukban, az Eurostars Danube Budapest Hotelben.

Közölték azt is, hogy a legtöbb foglalás nem közvetlenül a szállodában, hanem egy szolgáltatón – például a Booking.com-on – keresztül történik. Ezekben az esetekben – írták – kénytelenek a szolgáltató platformját használni az ügyfelekkel zajló kommunikációhoz, ami bizonyos esetekben azt eredményezi, hogy a vendégek nem kapják meg időben a tájékoztatást. De olyan is előfordul, hogy nem olvassák el a nekik küldött levelet, és számukra a Carlton Hotel bejáratánál derül ki, hogy a szálloda még nem nyitott meg. A kártérítésről szólva azt közölték, valamilyen formában általában kínálnak kárpótlást az ügyfeleiknek, noha a portugál vendég ennek az ellenkezőjéről számolt be.

Telefonon a társaság részéről azt is közölték, hogy szeptemberre tervezik a budai hotel újranyitását, így a jövő hónapra már ténylegesen lehet szállást foglalni. Csakhogy a szálloda honlapján mi is könnyedén tudtunk augusztusi időpontra szobát foglalni, amihez reptéri transzfert és romantika csomagot is kértünk. Az internetes foglalással egészen a fizetésig jutottunk, amikor már csak a bankkártya adatainak megadása volt hátra.

A társaság tájékoztatása szerint a Carlton Hotel és az Eurostars Danube Budapest Hotel üzemeltetése közös érdekeltségbe tartozik. Mindkettőt egy spanyolországi székhelyű anyavállalat működteti, amely a helyi és a nemzetközi turizmus különböző területein is jelen van. Az erzsébetvárosi, Asbóth utcai Eurostars Danube Budapest Hotel üzemeltetője a Chacó Hotels Kft., melynek székhelye megegyezik a hotel címével. A társaság egy mallorcai székhelyű cég tulajdonában van.

A Carlton Hotel üzemeltetőjére viszont nem találtunk rá, végül az Eurostars munkatársa telefonon elárulta, hogy azt a Castillo Hotels Kft. üzemelteti, ami egy másik, ám szintén mallorcai cég tulajdonában van.

Ugyanakkor szokatlan, hogy ez a társaság a cégadatok alapján semmilyen módon nem kötődik a Carlton Hotel címéhez. A cég székhelye nem az I. kerületben, hanem Ferencvárosban van, telephelye meg nincs. Ezzel szemben jelenleg is a Carlton Hotel címére van bejegyezve a székhelye a Carlton Hotel Szállodaüzemeltető Kft.-nek, amelynek a tulajdonosa viszont egy Ciprusra bejegyezett cég.