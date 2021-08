Mellár Tamás visszalépett a visszalépéstől, mert visszalépett az, aki miatt eredetileg visszalépett

Nemrég azt írta a Telex és a Szabad Pécs is, hogy Mellár Tamás visszalépett a jelöltségtől Pécsen az ellenzéki előválasztáson. A Szabad Pécs akkor azt is megírta, hogy úgy tudják, Mellár visszavonta a visszalépést, és valóban ez is történt, mert egy Karácsony Gergellyel közös sajtótájékoztatón bejelentették, hogy Mellár mégis indul, az MSZP jelöltje pedig visszalép.

A Telex azt írja, Mellár arról beszélt, hogy korábban minden ellenzéki párttal egyeztetett, és első körben csak a Momentum jelezte, hogy önálló jelöltet állít a Baranyai 1. választókerületben az előválasztáson. Később a Demokratikus Koalíció is közölte, hogy nem támogatja Mellárt, majd néhány nappal ezelőtt az MSZP-Párbeszéd jelöltje sem ő lett, hanem a pécsi polgármester ügyvédje, Bodnár Imre. Akár mindketten is elindulhattak volna, de a két baloldali párt országos választási együttműködése nem indít egymás ellen jelölteket már az előválasztáson sem.

Mellár most azt mondta, el kellett gondolkodnia ezen a helyzeten, hogy van-e értelme elindulnia, ha nincs egységes támogatottsága, de most, hogy sikerült megegyezniük a helyi szereplőknek – Bodnár visszalépett – , így már teljes erőbedobással készül az előválasztásra.

Mellár egyébként egyike a kevés jelöltnek, akik a legutóbbi választáson is nyerni tudtak egyéniben.