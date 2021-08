Nagyon úgy néz ki, hogy Mellár Tamás visszalépett az előválasztáson való indulástól Pécsen

A Szabad Pécs és a Telex is azt írja, hogy Mellár Tamás visszalépett, mégsem indul el az ellenzéki előválasztáson. A Szabad Pécs szerint erről levelet is küldött a Civil Választási Bizottságnak. A lap azt is hozzáteszi, hogy olyan információt is hallottak, amely szerint Mellár visszavonta a visszalépését, de ezt nem erősítette meg senki.

Mellár indulását a Telex szerint ellenezte a helyi MSZP. A lap azt írja, bár a két baloldali párt országos választási együttműködése alapján az MSZP és a Párbeszéd nem indít egymás ellen jelölteket már az előválasztáson sem, Pécsen nem sikerült megegyezni: a Párbeszéd Mellárt, a szocialisták pedig Bodnár Imrét, Péterffy Attila polgármester ügyvédjét akarta indítani, és a héten záruló ellenzéki előválasztáson is mindkettőjüket regisztrálták elsőre.

Az MSZP fellebbezett az indulás ellen, és ilyenkor a pártok vezetői döntenek az indulásról. Erre nem fog sor kerülni, mert Mellár közben visszalépett, így Bodnár Imre lesz az MSZP-Párbeszéd jelöltje. A Szabad Pécs szerint ez nem jelenti azt, hogy Mellár nem újrázhat a parlamentben, mert befutó helyet kaphat a közös listán.