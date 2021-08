Támogató levelet is kapott az „őslakók” által betalált melegmagazin

A Humen magazin társasházából nem mindenki akarja leszedetni velük a szivárványos zászlót.

Még augusztus elején dobtak be a Humen című, LMBTQ-életmód tematikájú magazin szerkesztőségébe egy levelet, amiben az adott pesti társasház ún. őslakói arra kérték őket, vegyék le az erkélyről a szivárvány színű zászlót. Olyan komoly érvek szerepeltek az alá nem írt levélben, mint hogy

Önök átmeneti bérlőként vegyék figyelembe a lakók nyugalmát. Magyarországon magyarok lakta házát a nemzeti zászlónk ékesítheti, erre vagyunk büszkék.

Akkor a Humen a szivárványos mellé kifüggesztette a magyar és az uniós zászlót is. Most több levelet (és csokit) is kaptak a Hvg.hu szerint, ezek más felhanggal íródtak, íme az egyik:

Sziasztok! Most esett le, hogy a mi épületünkben zajlott le a zászlólevételes „helyzet”. Természetesen mi nem értünk egyet az „őslakókkal”, támogatjuk az LGBTQ+ közösséget! A ház normális lakóinak nevében is elnézést szeretnénk kérni!

(Kiemelt képünk illusztráció.)