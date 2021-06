Marad a Balaton déli partján a Strand Fesztivál

Balatonvilágoson rendezik meg a 10 Nap Strand fesztivált augusztus 18. és 22., valamint 25. és 29. között – közölték a szervezők az MTI-vel. A korábbi Strand Fesztivál azután kapott új nevet és helyszínt, hogy Zamárdi önkormányzata úgy döntött, idén egyetlen tömegrendezvénynek sem ad helyszínt – derül ki a közleményből.

A korábban a Strand Fesztiválra várt nemzetközi fellépők közül eddig a Lost Frequencies és Alle Farben lép fel biztosan a balatonvilágosi rendezvényen. A hazai fellépők között lesz Ákos, a Halott Pénz, a Tankcsapda, Majka és Curtis, a Punnany Massif és a Bagossy Brothers Company is.

A szervezők szerint a fesztivál idén kisebb lesz és hosszabb. Balatonvilágoson két színpad, tábortűz, kertmozi, előadások, beszélgetések és vízparti játékok, valamint száznál is több zenekar és dj is várni fogja a közönséget.

A fesztivál Tábortűz programját idén is Járai Márk szervezi, a Strand Kertmozi házigazdája Tilla lesz és minden nap fellépnek a Dumaszínház művészei. A tíznapos program része két vasárnap is, amikor kifejezetten családokat vár a fesztivál koncertekkel és kedvezményes belépőkkel – tartalmazza a közlemény. Azok, akik korábban vásároltak jegyet az elmaradt 2020-as Strand Fesztiválra, felhasználhatják a belépőt az idei vagy a 2022-es rendezvényre is. A részletekről a fesztivál internetes oldalán (strandfesztival.com) lehet olvasni.