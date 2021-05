Felvette a mobiljára két budapesti férfi, hogyan könyörög nekik a bosszúból félholtra vert ismerősük

Életveszélyt okozó testi sértés, valamint aljas indokból, a védekezésre képtelen sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértése miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség azzal a három férfival szemben, akik bosszúból órákig vertek és fogva tartottak egy férfit.

Az eset előzménye az volt, hogy az egyik elkövetőnek, egy 36 éves férfinek a volt barátnője azt állította, hogy az egyik közös ismerősük évekkel korábban szexuálisan bántalmazta őt. Hogy mi történt pontosan a nővel azt nem lehet tudni, mert a nő nem tett feljelentést a történtek miatt.

A 36 éves férfi két évvel ezelőtt elhatározta, hogy bosszút áll az állítólagos bántalmazón. Azt mondta neki, hogy szülinapja van, majd leitatta és elcsalta egy VII. kerületi pincelakásba, ahol az ügy másik két vádlottjával , egy 42 és egy 30 éves férfival együtt lakott. A lakásban a 36 éves és az időközben hazaérkező 42 éves férfi test szerte bántalmazni kezdték a férfit, majd telefonon értesítették a lakótársukat.

Amikor a 30 éves férfi is hazaért, ő is csatlakozott a korábbi bántalmazás nyomait viselő, védekezésre képtelen férfi ütlegeléséhez. A 36 éves és a 42 éves elkövetők telefonjaikkal meg is örökítették az órákon át tartó bántalmazást és azt, hogy az áldozatuk hogyan könyörög nekik, hogy távozhasson.

A 36 éves bántalmazó égő cigarettacsikket is elnyomott az áldozat testén. A vádlottak végül a megvert férfit késő este kitették a szomszédos lakóház kapujába. Az életveszélyes sérüléseket szenvedett férfit egy járókelő fedezte fel, aki értesítette a mentőket. Az ügyészség letöltendő börtönt kért a három elkövetőre, akik 13 évet is kaphatnak bizonyítottság esetén.