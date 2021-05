Karácsony: A Fidesz Facebook-oldala egy ékszerdoboz

Értem én hogy mindenbe és annak ellenkezőjébe is bele kell kötniük ma Budapesten, de legalább mielőtt közleményt adnak, és mielőtt azt átveszi a lakájmédia, legalább a Google nevű eszközt használják már kicsit

– írta szombati Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely. A főpolgármester hozzátette: „a budapesti Fidesz Facebook-oldala tényleg egy ékszerdoboz, ahogy Palkovics miniszter mondaná, tele van gyöngyszemekkel. Legutóbb például a BKK-t és engem ekéztek, mert a közlekedési cégünknek bírságot kell fizetnie a Blaha Lujza tér felújítására kiírt közbeszerzés miatt. A bírság tényleg stimmel, csakhogy a kifogásolt beszerzéseket 2018-ban írta ki a főváros. Arra talán még a budapesti Fidesz is emlékszik, hogy akkor még ők voltak a városvezetés. Vagyis az ő sarukat kell most eltakarítania a BKK-nak.”

Karácsony emlékeztetett arra is , hogy Kocsis Máté még 2019-ben jelentette be, hogy megújul a tér.

Hát, ez sem sikerült. Mi viszont tényleg felújítjuk, a munkák a nyár végén megkezdődhetnek, zöldebb, élhető tér készül a Blahán

– fogalmazott a főpolgármester.

A Fidesz inkriminált posztjára reagált a BKK is. Mint írták, az „Újabb 5 millió forintos bírság a BKK-nak! Ennyi felesleges pénze van Budapestnek?” felvezetővel megjelent poszt írói azt állítják, hogy a BKK „ismét nem tartotta be a közbeszerzési szabályokat: most a Blaha Lujza tér felújítása kapcsán hibáztak”. A valóság ezzel szemben az, hogy a Budapesti Közlekedési Központ számára kirótt büntetés az előző önkormányzati ciklust érinti, és leginkább a Fővárosi Önkormányzatnak mint tulajdonosnak az érdekkörébe tartozó döntések, vagy azok elmaradása, lassúsága okozta. Tervezés közben olyan döntéseket hozott, amelyek miatt elmaradó, vagy többlet feladata lett a tervezőnek, illetve lassan hozott meg olyan döntéseket, amelyek miatt ki kellett tolni a határidőket. A Facebook-poszt a jelenlegi városvezetést és BKK-vezetést hibáztatja, holott ennek a felelőssége az előző városvezetést terheli – olvasható a posztban.