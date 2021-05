Beköltözött a zeneiskola abba a Damjanich utcai épületbe, amely körül politikai csörte zajlott

Lezárult a VII. kerületi Damjanich utca 4. szám alatti épület bérleti jogára kiírt pályázat, a bírálóbizottság döntése alapján a Molnár Antal Zeneiskola költözhet az ingatlanba – tájékoztatta a kerületi önkormányzat csütörtökön az MTI-t.

Niedermüller Péter reméli, hogy hamarosan aláírják a szerződést, hiszen ezt diktálja a kerületi gyerekek érdeke. Hozzátették: A polgármester szerint “a döntéssel győzött az átláthatóság, mivel a tankerület vezetője elfogadta, hogy eddig példa nélkül álló, előremutató módon, nyilvános pályázaton kell indulnia az épület bérleti jogáért, és a használatért bérleti díjat kell fizetnie”.

A Damjanich utcai épület akkor került a nyilvánosság középpontjába,az SZFE modellváltása és a Vidnyánszky Attila vezette új kuratórium ellen tiltakozó hallgatók és az egyetemről távozó oktatók által létrehozott Freeszfe Egyesület odaköltözött az évelején. Csakhogy az épület körül már a megnyitó előtt politikai csörte indult, a kerület volt fideszes polgármestere, Bajkai István közleményben kelt ki a döntés ellen, mondván, az épületet a kerület korábbi, fideszes vezetése a Molnár Antal Zeneiskolának újíttatta fel. A zeneiskola is megdöbbenésének adott hangot az épület sorsát illetően. A Freeszfe szintén, ők amiatt, mert állításuk szerint nem ismerték az épület előtörténetét, a zeneiskola igényét az ingatlanra. A vita kirobbanása után le is mondtak az épületről, így költözhetett most oda a zeneiskola.