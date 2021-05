Kásler: Volt kórház, ahol az intenzíven lévők 80 százalékát elveszítették

A miniszter arról is beszélt, közeleg az indiai mutáns Magyarország felé, de a mostani járvány lecsengőben van.

Elég súlyos adatokkal ismerte el Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, mennyire pusztító volt a koronavírus járványának harmadik hulláma Magyarországon. Minderről a Spirit FM Exkluzív Novák Andrással című műsorában beszélt az ATV.hu szerint.

A legfontosabb az volt, hogy beszélt a kórházakban tett látogatásairól (ahova ugye nem engedik be a sajtót). Azt látta, hogy egyre fiatalabbakat vittek be egyre súlyosabb állapotban, sokukat nem tudták meggyógyítani. Hozzátette:

Volt olyan kórház, ahol az intenzív osztályon lévők 80 százalékát elveszítették, máshol ez csak 50 százalék volt.

Szerinte az egészségügyi dolgozók lelki krízisbe is kerültek a sok veszteség miatt. Elmondta, az orvosok és ápolók ki fognak tartani a járvány végéig, aztán mindenki menjen szabadságra, sőt, „valami extrát” is szeretne majd a fáradalmakat kipihenőknek nyújtani. Arról is szót ejtett, hogy a járvány második hulláma kilencszer volt fertőzőbb az elsőnél, míg a harmadik 160-szor a másodikhoz képest.

Kásler beszélt a már Európában is megjelent indiai mutációról, aminél szerinte a betegség lefolyása súlyosabb, ezért veszélyes annyira. „Azt pedig, hogy a vakcinákra hogy reagál, ezt pontosan jelen pillanatban nem tudjuk megítélni” – tette hozzá. Szerinte hamarosan Magyarországon is megjelenhet. Jelenleg amúgy lecsengőben van szerinte a járvány, a vírus reprodukciós tényezője ötödik napja 0,76 százalék.

Beszélt az oltási programról is, hogy 5-6-7 millió beoltott elérése a távlati cél, illetve hogy minél előbb oltani kezdhessék a 12 év feletti gyerekeket (a Pfizernél előrehaladottak e téren a klinikai vizsgálatok). Kásler végül röviden szót ejtett a sárvári otthonába való betörésről, szerinte semmit sem vittek el, csak a fiókokat kutatták át.