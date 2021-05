Dobrev Klára: Nem szabad újra megengedni, hogy egy párt átvegye a hatalmat Magyarország felett

Múlt ősz óta erősödött benne az elhatározás, hogy miniszterelnök-jelölt legyen, a kormány koronavírus alatt nyújtott teljesítménye pedig csak még elszántabbá tette- ezt mondta Dobrev Klára az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.

Eddig Márki-Zay Péter, Jakab Péter és Fekete-Győr András jelentette be indulását az ellenzék miniszterelnök-jelölti választásán, hozzájuk csatlakozott a DK-s Dobrev, aki vasárnap jelentette be hivatalosan is indulását.

Régóta mondjuk, hogy a magyar állam folyamatosan erodálódik. Romlik, az oktatás, az egészségügy, de az a fajta totális összeomlás, amit az elmúlt hónapokban láttunk, az egész egyszerűen drámai volt

– fogalmazott.

Dobrev többször is leszögezte, hogy romokban van a magyar állam, a 2022-ben győztes ellenzék feladata lesz azt újraépíteni. „Ez a kormány nem bízik az orvosokban (…), de a fideszes szavazókban sem bízik.” Épp ezért Dobrev úgy látja, hogy a bizalmat újraépíteni, „ez lesz a legnagyobb feladat”. Emellett fontos lesz visszaállítani a Magyar Köztársaság nemzetközi tekintélyét.

Fontos célként jelölte meg, hogyha leváltják a jelenlegi kormányt, akkor el kell érni, hogy ne történjen meg még egyszer, „hogy egy párt átvegye a hatalmat az ország felett.”

Végül azt mondta Dobrev Klára, hogy a többi miniszterelnök-jelölttel már mind beszélt a vasárnapi bejelentés óta, és szerinte hatalmas erőt fog adni október 23-án, hogy az a 106 egyéni jelölt, és a közös miniszterelnök-jelölt „is győztes lesz” az előválasztás után.