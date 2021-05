Hollik István lerántotta a leplet “az előválasztásnak csúfolt színjátékról”

Miután a Demokratikus Koalíció bejelentette, hogy hivatalosan is Dobrev Klára lesz a párt miniszterelnök-jelöltje, Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója vasárnap videonyilatkozatot juttatott el az MTI-hez, melyben elmondta, szerinte „az előválasztásnak csúfolt színjáték” forgatókönyvét a baloldali választók ugyan nem ismerik, de Gyurcsány Ferenc azt már rég megírta.

Hollik István újra elmondta a fideszes politikusok kommunikációját régóta uraló elméletet, miszerint Gyurcsány Ferenc a baloldal valódi vezetője, „náluk mindent ő dönt el, éppen ezért ez az egész előválasztásosdi egy nagy színjáték. Ennek a színjátéknak a főrendezője maga Gyurcsány Ferenc, aki már rég kiosztott a szerepeket” – mondta, de azt nem tette hozzá, mire alapozza ezt a meggyőződését. A kormánypárti politikus csak annyival indokolta mindezt, hogy „a napnál is világosabb, hogy a baloldalnak esze ágában sincs valójában a választóira bízni a döntést.”

Sőt, a kommunikációs igazgató még azt is tudni véli, az egyes pártok (például az MSZP és a Jobbik) közötti megegyezések egy-egy jelölt iránti visszalépésről is azt mutatja, hogy „ők Gyurcsánnyal már előre lebeszélték, hogy ki melyik választókerületet kapja”. (Ennek némileg ellentmond, hogy például a vasárnap bejelentett Fejér megyei 4. számú választókerületben, ahol az MSZP a Jobbik jelöltjét támogatja, jelezte indulását a DK jelöltje is.) A Fidesz kommunikációs igazgatója aláhúzta, teljesen mindegy, hogy Gyurcsány Ferenc kire osztotta a miniszterelnök-jelölt szerepét, „az ugyanúgy báb lesz a kezében, mint 2002 után Medgyessy Péter, akit akkor váltott le, amikor éppen hatalmi érdeke azt szolgálta. Ne legyen kétséges senkinek, most is ugyanezt fogja tenni” – fűzte hozzá Hollik István.