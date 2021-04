A közmédia újságíró kurzusán a sportriporter-képzésre helyezik a hangsúlyt

A következő tanévtől módosul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és a közmédia közös újságíróképző tanfolyama – írja az Mfor. A közszolgálati média-újságíró és szerkesztő szakirányú továbbképzési szak néven futó két féléves képzés tavaly ősszel indult, vagyis most végez majd az első évfolyam. Az egyetem készített egy, az első félév tapasztalatait összegző és változásokat is javasló dokumentumot, ez pedig a portálhoz is eljutott, és mint az NKE elárulta, az abban javasoltak egyhangúlag megszavazta a szenátus.

A továbbiakban nagyon jelentős hangsúlyt kap a tanfolyamon a sportújságírói képzés, az új órák oktatói pedig ismert hazai, közmédiás sportújágírók lesznek.

A sportújságírás alapjait Deák-Horváth Péter, a sportműsor-vezetést Petrovics-Mérei Andrea, a sportkommentátori munka a gyakorlatban kurzust Hajdú B. István, az interjúkészítés gyakorlata nevűt Martí Zoltán, a rádiós műsorkészítés elmélete és gyakorlata tárgyat pedig Mucsányi Marianna fogja tartani.

Ezzel párhuzamosan kikerül a tantervből a társadalmi kommunikáció című kurzust, és két félév helyett csak egy félévig kell hallgatni az érvelés- és írástechnika órát.

Az NKE azt közölte, hogy a sportújságírás megrendelői igényre, elsősorban a médiapiaci igényekhez igazodva került be a képzési programba. Azt is írták a portálnak, hogy a jelentkezők, hallgatók részéről is komoly igény mutatkozott a szakterület megismerésére.

Az előterjesztés szerint kikerül a képzést elvégzők kompetenciát felsoroló listából, hogy a tanfolyamot elvégzett hallgató képes legyen a gyakorlatban alkalmazni a médiaetikai ismereteket, illetve hogy tartsa fontosnak az etikus újságírást. A felelősség, autonómia felsorolásból kikerült a saját médiaszolgáltatója, valamint a vonatkozó jogszabályok szabályainak betartásáért érzett felelősség. Kihúzták még például azt is, hogy „ismeri az erkölcsi szabályokat a média területén, valamint a nemzetközileg releváns önszabályozási példákat”, és azt is, hogy „képes a média működésével, társadalmi, gazdasági beágyazottságával kapcsolatban összefüggések megértésére, kritikai gondolkodásra.” Bekerült ugyanakkor, hogy a kurzus elvégzője hitelesen és érthetően tájékoztatja a nézőket.

Az NKE szerint a fent kiemelt felsorolások rövidítése „nem a kompetenciák törlését jelenti, hanem sokkal inkább adminisztratív egyszerűsítést,” a törölt tételek pedig az egyes tárgyak részletes leírásában továbbra is megtalálhatók. Magát a médiaetika oktatását továbbra is kiemelten fontosnak tartják, ezért is maradt kötelező tantárgy.