Megjelent a Közlöny, benne van, hogy holnaptól csak 11-re kell hazaérni

Hivatalosan is kitolódik egy órával a kijárási korlátozások kezdete. A most megjelent Magyar Közlönyben is szerepel ugyanis, hogy módosult a kormányrendelet, így

Este tíz helyett este tizenegytől kezdődik a kijárási tilalom.

Az egész azért van, ahogy a Közlöny is hozzáteszi, mert elértük a 3,5 millió beoltottat, a miniszterelnök pedig már a péntek reggeli rádióinterjújában bejelentette, hogy ha ez megtörténik, kinyithatnak a teraszok és kitolódik a kijárási korlátozás kezdete. Reggel továbbra is öt óráig tart a korlátozás.