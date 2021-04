Életfogytiglant kapott a nevelt fiaival végző ózdi családirtó

Életfogytig tartó fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte Debreceni Ítélőtábla azt az aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberöléssel vádolt Sz. Ádámot, aki 2018 novemberében kivégezte a nevelt fiait Ózdon.

Fórizs Ildikó, a Debreceni Ítélőtábla szóvivője megkeresésünkre azt közölte, hogy a bűnösségét beismerő férfi 40 év elteltével bocsátható szabadlábra a leghamarabb feltételesen.

Sz. Ádám kapcsolatát negatívan érintette a féltékeny természete, amely még a 16 és 18 éves nevelt fiaira is kiterjedt. Személyiségzavarral küzdött és nem tudta elfogadni a családban betöltött szerepét. A vérfürdő előtti napon rokonlátogatáson voltak a szomszéd településen, ahonnan hazatérve a férfi nem engedte meg a családtagjainak, hogy otthon aludjanak. Emberkedni kezdett részegen, majd szétverte a lakás berendezési tárgyait, és műszaki berendezéseit.

A másnap hazaérkező családtagjai felelősségre vonták a történtek miatt, ezért szóváltást követően Sz. Ádám elment hazulról. Késő este azonban visszatért, de továbbra sem tudta fékezni az indulatait és a családtagjai életére tört.

Bement az ágyban fekvő élettársához és kétszer mellkason szúrta úgy, hogy a kés az asszony mellkasában maradt. Ezután a nála lévő másik késsel rátámadt az egyik gyermekre, és kétszer mellkason szúrta. Időközben Sz. Ádám a gyermeke védelmére siető élettársát lábon szúrta, miközben „Megöllek benneteket!” kifejezést használva fenyegette őket. A másik gyermek megpróbálta elhagyni a lakást, azonban a családfő utolérte és három vágást ejtett a fején, majd kétszer szívtájékon szúrta.

A két gyermek a helyszínen életét vesztette. A nő hiába könyörgött neki, hogy engedje ki a házból, a férfi azt mondta erre, hogy „most már együtt halunk meg”. Az asszonynak órákkal később végül sikerült megszöknie a lakásból, azonban a férfi utána ment és továbbra is megöléssel fenyegette. Az asszony a szomszédoktól kért segítséget, akik telefonon értesítették a rendőrséget. Miután Sz. Ádám ezt megtudta, a lakás padlására ment, ahol egy késsel szívtájékon szúrta magát. A vérfürdő után az asszonyt és a férfit is azonnal kórházba vitték. A 43 éves asszony esetében a mellkasból lefelé hatoló szúrás jelentette a legnagyobb veszélyt, amely a tüdő alsó lebenyét és a májat is károsította. Az elkövető pedig nyaki tájon okozott felületi sérüléseket magának, a mellkas átszúrása viszont komolyan roncsolta a tüdejét. Ezért az édesanyán és az elkövetőn is két-két életmentő műtétet kellett végrehajtani.

A kettős gyilkossággal vádolt férfi beismerő vallomást tett a kihallgatása során. A távmeghallgatással meghallgatott férfi nem élt az utolsó szó jogával a mai tárgyalása során. A táblabíróság pedig helybenhagyta a korábbi döntést és életfogytiglanra ítélte azzal, hogy 40 év múlva bocsátható szabadlábra leghamarabb feltételesen.