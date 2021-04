Dunaferr: Zsoldosok készültek gyárfoglalásra

A cég köszönetet mondott a rendőrségnek. Vádiratnak beillő közleményt adtak ki a kisebbségi tulajdonos ellen.

Mint korábban megírtuk, hatalmas rendőrségi készültséget volt Dunaújvárosban, a Vasmű környékén és a város bevezető útjain. Pintér Tamás polgármester lapunknak azt mondta, ötven, biztonsági embernek tűnő személy próbált bejutni a gyárba.

Éjszaka a Dunaferr közleményt adott ki. Ebben azt írták, hogy az ukrán kisebbségi tulajdonosi kör fizikai agresszióra készült,

toborzott zsoldos csapattal készült elfoglalni a vasművet.

A feltűnően sok, kopaszra borotvált, militáns benyomást keltő férfiak csapatát a hatóságok feltartóztatták, amiért a cég köszönetet mondott a rendőri és állami szerveknek, Dunaújváros vezetésének.

A cég külön köszönetet mondott dolgozóinak, akik a rendkívüli helyzetben is biztosították a folyamatos termelést, amely a gyár fennmaradásának kulcsa. A vállalatnál most is zavartalan a munka,

A Vasmű vezetése azt írta, korábban, nem hivatalos csatornákon már tájékoztatást kapott arról, hogy a kisebbségi tulajdonosi kör Ukrajnában hasonló módszerekkel foglalt el gyárakat, amit az ottani sajtó „portyázásnak” minősített.

Pénteken nyilvánvalóvá vált, hogy ezek a módszerek Magyarországon nem működnek, a hatóságok nem tűrik el. Az Európai Unióban nem lehet erővel, erőszakkal, zsoldosokkal elfoglalni egy vállalatot, tették hozzá.

A Dunaferr minden szükséges jogi, biztonsági lépést megtesz, együttműködik a hatóságokkal, hogy

ne válhasson egy minden jogi alapot nélkülöző csaló hálózat áldozatává az ország legnagyobb iparvállalata.

A Vasmű vezetése együttműködve a hivatalos szervekkel jelenleg is tájékozódik a kialakult helyzet kapcsán.