Nyakon szúrta a zuglói trafiknál, majd visszament kigúnyolni, hogy nem baj, ha elvérzik

Súlyosabb büntetésért fellebbezett a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség annak a férfinak az ügyében, akit három év szabadságvesztésre ítélt a Fővárosi Törvényszék azért, mert kis híján megölt egy embert az egyik zuglói trafik előtt.

A férfi részegen belekötött egy zuglói dohánybolt előtt várakozó három fős társaságba, majd szóváltás közben őt a későbbi áldozat ököllel megütötte. Ettől a férfi dühös lett és a kétszer is fejbe vágta a nála lévő sörösüveggel. A második csapástól az üveg eltörött, az üvegnyak csonkjával hétszer is a feje, és a nyaka felé ütött, aki erősen vérezni kezdett, miután több helyen is megsérült a nyakán.

Az elkövető eldobta a törött üveget, majd rövid időre távozott a helyszínről. Nem sokkal később azonban visszatért és folyamatosan gúnyolta a sérültet, és közölte vele, hogy az sem érdekli, ha a helyszínen elvérzik. A rendőrök pár percen belül elfogták a férfit. A támadót három évre ítélték életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt.

Az ügyész az emberölés kísérletének megállapításáért és súlyosabb tartamú büntetés kiszabásáért, míg az elkövető és védője enyhítés céljából fellebbezett. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség azt kérte, hogy bíróság állapítsa meg, hogy a terhelt tudatát átfogta, hogy a nyaki verőeret érintő testtájék támadásával bekövetkezhet a sérült halála, de ebbe belenyugodva cselekedett, ezért cselekménye életveszélyt okozó testi sértés helyett emberölés kísérletének minősül. A súlyosabb minősítés mellett pedig indokolt a büntetés tartamának súlyosítása is.