A 30 év alattiaknál is a Fidesz a legnépszerűbb párt, de a fiatalok többsége kormányváltást akar

A fiatalok relatív többsége leváltaná az Orbán-kormányt (48 százalék), míg csupán harmaduk (33 százalék) szeretné a jövőben is Orbán Viktort miniszterelnökként látni –írja a Népszava a Republikon Intézet kifejezetten nagy, ötezer fős mintán végzett közvélemény-kutatása alapján. A 30 év alattiak körében is tagadhatatlanul a Fidesz a legnagyobb támogatottságú párt (29 százalék), de az ellenzéki pártok együttesen több fiatalt tudhatnak maguk mögött: a Jobbik 14 százalékos, a Momentum 10, a DK 5, az LMP 3, az MSZP és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt 2-2 százalékos, illetve a Párbeszéd 1 százalékos támogatottsággal bír ebben a körben. Bár a kormány és ellenzék közötti különbség mindössze 3 százalék lenne, Mikecz Dániel, a Republikon vezető elemzője szerint a pártot választani nem tudó fiatalok is inkább új kormányt szeretnének. A bizonytalan fiatalok csoportja népesebb, mint a bizonytalan felnőtteké: míg a teljes felnőtt lakosságban az arányuk 29 százalékos, addig a 30 év alattiak körében ez 35 százalék.

A kutatásból kiderült még, hogy: