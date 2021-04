Szijjártó „barátja és kollégája” szerint elfogadhatatlan az M1 bánásmódja az osztrák újságíróval

– írta a Twitteren az osztrák külügyminisztérium, amit a Hvg.hu szúrt ki. Ezzel arra reagáltak, hogy az M1 lejárató riportot közölt egy osztrák újságíróról, mert az kérdéseket tett fel fideszes képviselőknek. Azt írják, az álláspontjukat a budapesti osztrák nagyköveti is egyértelművé teszi majd.

Kritische Fragen zu stellen, ist Kernaufgabe von Medien. Der Umgang durch #M1 mit @tschinderle ist daher unvertretbar. AM #Schallenberg hat sofort mit dem ungarischen AM #Szijjarto telefoniert. Auch der 🇦🇹 Botschafter in Ungarn wird diese Position in aller Deutlichkeit darlegen.

— MFA Austria (@MFA_Austria) April 8, 2021