Vádat emeltek Szabó Bálint képviselő ellen, mert megbénította a villamosközlekedést

Vádat emelt a Szegedi Járási Ügyészség azzal az önkormányzati képviselővel szemben, aki tavaly márciusban a közösségi oldalán kérte meg az olvasóit a szegedi tömegközlekedés megbénítására. A képviselő az a Szabó Bálint, aki több posztot is közzétett, melyekben megkérdőjelezte a szegedi tömegközlekedés járványhelyzetben való biztonságosságát.

Szabó felhívást intézett az olvasóihoz, hogy „Állítsuk le a tömegközlekedést Szegeden” címmel, illetve posztot is tett közzé azzal a tartalommal, hogy a célja határozatlan időre a veszélyhelyzet miatt a tömegközlekedés azonnali hatállyal történő felfüggesztése.

A felhívásnak megfelelően tavaly március 18-án délután megállt kocsival egy frekventált kereszteződésben a villamossíneken akadályozva az ötös villamos közlekedését is. A politikus ezt követően maszkban, és bőrkesztyűben kiszállt az autóból azt mondta a helyszínre érkező rendőröknek, hogy azért áll ott az autóval, mert az nem indul.

Miután a rendőrök felajánlották a segítségüket Szabó közölte velük, hogy az autó onnan nem fognak elmozdulni, továbbá az ő érdekükben is cselekszik, mert a koronavírus a tömegközlekedésen terjed a legjobban. A rendőrök többször is eredménytelenül szólították fel a képviselőt arra, hogy hagyja el a kereszteződést a járművel, mert ezzel nemcsak a tömegközlekedést, hanem a közúti járműforgalmat is akadályozza.

Mivel a férfi a felszólításoknak nem tett eleget és többször is megpróbálta magát a rendőri intézkedés alól kivonni, vele szemben a rendőrök kényszerítő eszközt alkalmaztak. A vád szerint Szabó több villamosvonal 19 járművének 64 menetét blokkolta a magatartásával, és a nyári szüneti menetrend ellenére is több, mint 3500 utas közlekedését akadályozta meg mintegy 108 perces időtartamban.

A képviselő által létesített forgalmi akadály miatt csak az érintett útkereszteződés négy ágán 11 villamos várakozott. A forgalmi akadály végül azzal szűnt meg, hogy a politikus egy ismerőse a gépkocsiba beülve a helyszínről elhajtott, míg a normál menetrendi közlekedés délután négy órára állt helyre.

A férfi a cselekményével Szeged frekventált közlekedési csomópontjában jelentős forgalmi zavart okozott, és a buszpótlók forgalomba állítása miatt mintegy 580 ezer forint kára is keletkezett a helyi közlekedési társaságnak. A járási ügyészség közérdekű üzem működésének megzavarása miatt emelt vádat az önkormányzati képviselővel szemben. Az ügyészség végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt.