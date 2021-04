Gulyás: Április végére 4,4 millió beoltott embert szeretne a kormány

Nem látnak kockázatot az iskolák újranyitásában.

Szerdán a parlamentben az azonnali kérdések órájában Burány Sándor, a Párbeszéd politikusa Gulyás Gergelyt kérdezte arról, hogy miért nyitnak ki az iskolák április 19-én, ha a beoltott tanárok védettsége csak a második oltás után alakul ki.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter válaszában azt mondta, hogy az operatív törzs döntésének megfelelően döntöttek a pedagógusok soron kívüli oltásáról és az amerikai gyógyszerhatóságra hivatkozva azt mondta, hogy a Pfizer vakcina esetében a védettség már az első oltás után jelentős részben kialakul, a második oltás után pedig növekszik. Mivel 2-3 héttel az első oltás után kialakul a védettség, a kormány nem látja komoly kockázatát az iskolák újrakezdésének – jelentette ki Gulyás az Atv.hu beszámolója szerint.

A miniszter abban reménykedik, hogy április végéig több mint 4 millió, pontosabban 4,4 millió ember megkaphatja legalább az első oltását, köszönhetően a keleti vakcináknak.

Burány Sándor rákérdezett arra is, hogy a szociális munkásokat miért nem oltják soron kívül, amelyre az volt a Gulyás Gergely válasza, hogy a területi közigazgatásban dolgozók is nagyon sokakkal találkoznak ügyintézés közben, vagy a bolti pénztárosok is sokakkal találkoznak.