Bűncselekmény lesz a jogosítvány nélküli vezetés

Bűncselekmény lesz, ha valaki jogosítvány nélkül vezet, ha pedig úgy ül volánhoz, hogy a rendőrök bevonták a vezetői engedélyét, akár három évre is börtönbe kerülhet – számolt be a hírről az RTL Klub Híradója. A törvénymódosítási javaslatot a kormány nyújtotta be, az indoklás szerint azért, mert az eddigi büntetések nem tántorítják el eléggé a szabályszegőket. Az év első 2 hónapjában a hatóságok 3086 embert tiltottak el a járművezetéstől. A kormány már benyújtotta a módosítást, csütörtökön szavaznak róla.