Kimászott az ablakon a kórház tetejére egy covidos beteg

Tűzoltók hozták le azt az idős férfit, aki hétfő délután kimászott az ablakon a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Covid-osztályán, és az alatta levő tetőre jutott – írja a Bors.

Azt egyelőre nem tudni, mi volt a szándéka a cikkben Pali bácsiként emlegetett zavart férfinak. Egy ideig csak álldogált a tetőn, majd miután a kórház dolgozói hiába próbálták visszahívni, értesítették a tűzoltókat, akiknek végül sikerült rábeszélniük az együttműködésre, így férfi önként beszállt az emelőkosárba.

A szemközti házból és az utcáról is többen is végignézték a jelenetet. Kiabáltak neki, hogy nyugodjon meg, de akadt olyan is, aki hangosan biztatni kezdte, hogy ugorjon – mondta egy lakó.

A férfi nem adott tettére magyarázatot, a Bors úgy tudja, megviselte a Covid-osztály bezártsága. Tegnap hajnalban szállították át a Nyírő Gyula Kórházba, ugyanis ott van lehetőség a koronavírus-fertőzöttek pszichiátriai kezelésére.