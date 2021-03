Egy fillért sem fizetett be a tüntetésekért kapott milliós bírságból Gődény

Bár a Budapesti Rendőr-főkapitányság komoly pénzbüntetéseket szabott ki a február 28-ai és a március 15-re szervezett jogellenes gyülekezések szervezése, illetve tartása miatt, eddig sem Gődény Győrgy sem pedig Toroczkai Lászlóék nem fizették ki a milliós pénzbírságokat – ez derült ki a BRFK lapunknak küldött válaszából, amikor arról érdeklődtünk, hogy milyen pénzbüntetéseket szabtak ki a most szombati tüntetés szervezőivel szemben, s hogy a tüntetések főszervezői befizették-e már a korábbi jogellenes gyűlések miatt kapott pénzbírságokat.

Mint arról korábban beszámoltunk egy személy 500-500 ezer forint közigazgatási bírságot kapott a február végi Hősök terén lévő tüntetés után szervezés, illetve tüntetés tartása miatt. Egy másik személy pedig 500 ezres közigazgatási bírságot kapott a Vajdahunyad váránál tartott gyűlés tartása miatt. Mivel a vírustagadó gyógyszerész szervezte és tartotta is a Hősök terén lévő eseményt, ez azt jelenti, hogy Gődény egymillió forintos pénzbírságot kapott a február végi tüntetésért.

A március 15-ei tüntetésért már szigorúbb pénzbüntetéseket szabott ki a rendőrség a tiltakozások főszereplőire. A hivatalos tájékoztatás szerint négy és félmillió forintos közigazgatási büntetést szabtak ki négy emberre összesen a jogellenes gyűlések szervezése, illetve tartása miatt.

Mivel külön büntetés szokott járni a gyülekezés szervezéséért, valamint a tartásáért is, ez azt jelenti, hogy hat közigazgatási büntetést szabtak ki a Gődény György féle, valamint a mi hazánkos Vigadó téri tüntetés kulcsfigurái között, azaz két személy nagy valószínűség szerint kétszer 750 ezer forintos pénzbüntetést kapott. Az eddig kiszabott pénzbüntetéseket viszont még senki nem fizette be a hangadók közül.

Március 20-án több olyan személy szervezett jogellenes gyűlést, akikkel szemben korábban is szabott már ki közigazgatási bírságot a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A február 28-ai és március 15-ei megmozdulás szervezése, tartása miatt kirótt bírságokat még nem fizették be

– közölte a BRFK kommunikációs osztálya, hozzátéve, három fővel szemben indult közigazgatási eljárás a most szombati jogellenes gyűlések miatt, ám ezek még nem zárultak le. Felidézték, hogy a szombati tiltott gyülekezés után 98 emberrel szemben indult eljárás részvétel, 216 személlyel szemben pedig tiltott csoportosulás miatt. Huszonkét embernek kell felelnie majd azért mert nem viselt maszkot, hat embert pedig az igazolás megtagadása miatt jelentettek fel. Tizenkilenc embert pedig több szabályt is megsértett egyszerre. Ezek a szabálysértési eljárások azonban még folyamatban vannak.

Megkérdeztük a BRFK-t, hogy mit tesznek azért, hogy elvegyék a főszereplők kedvét a további jogellenes gyűlések tartásától, válaszukban azt írták, hogy a BRFK az interneten és a média útján is – a szervezők esetében közvetlenül is – számos alkalommal felhívta a figyelmet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó kormányrendelet rendelkezéseinek betartására. Hozzátették, a BRFK következetesen, a konkrét esetek valamennyi körülményét figyelembe véve, a korábbi hasonló jogsértés miatt megállapított bírságokat is figyelembe véve, a hatályos jogszabályi keretek között alkalmaz szankciókat.