A NER-Tours luxusútjairól kérdezik Orbán Viktort

A kormányfő rádióinterjúja alapján ugyanis nem dacolhatnának vele saját oligarchái.

Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője írásbeli választ igénylő kérdést nyújtott be Orbán Viktornak arról, hogy letiltotta-e oligarcháit a luxusutazásokról, ha már egyszer rádióinterjújában „erőteljesen kért mindenkit” erre. Az ellenzéki politikus a „NER-Tours” ikonikus darabjának nevezi a luxusrepülőt, amely még akkor is nagy forgalmat bonyolított le egzotikus tájak és az ország között, amikor már látszott, hogy a pandémia harmadik hulláma felszállóágban van.

Szabó Tímea utalt arra, hogy ezt az urizálást elfogadhatatlannak tartja, amikor vállalkozások, családok százezrei küzdenek a mindennapok túléléséért, így a kormányfő a „mindenki” alatt is csak egy szűk kört érthetett. Mint írta, a Mészáros Lőrincet és családját igen sűrűn utaztató repülőgép tulajdonosa március elején unhatta meg, hogy hír lett a kiruccanásokból, ezért kísérelte meg letiltatni a repülési adatok nyilvánosságát.

Az ellenzéki politikus felidézte, mit mondott a miniszterelnök március 5-én az állami rádióban.

Azzal van most a baj, hogy érkeznek mutánsok Magyarországra, vagy hurcolnak be mutánsokat Magyarországra exkluzív vagy ilyen különleges üdülőhelyekről hazatérő honfitársaink: Tanganyika, Maldív-szigetek, Dubaj, pedig ott a legátoltottabbak az emberek talán. Mégis most arra kérek mindenkit, hogy ezeket a veszélyes helyekre tervezett luxusvakációkat halasszák el. Nem azért, mert irigyeljük tőlük az ilyesmit, hiszen ha van pénzük, akkor tegyék, hanem arról van szó, hogy hazahozhatnak olyan vírusokat, amelyek eddig is ismeretlen mutánsok, és itt bajba sodorhatnak másokat; nem magukat, hanem másokat. Ez több esetben megtörtént már, tehát itt erőteljesen arra kérek mindenkit, hogy halasszák el ezeket az utazási terveiket.

Szabó Tímea rákérdezett, hogy a mások pénzét nem irigylő

Orbán Viktor, amikor „mindenkit” luxusútja elhalasztására kért, akkor Mészáros Lőrincnek és fideszes haverjainak üzent-e. Arra is választ vár, a kormányfő mit gondol arról, hogy az interjú idején is voltak Dubajban, megkérte-e a már a „NER milliárdos oligarcháit”, hogy fejezzék be az egzotikus helyekre luxusutazásaikat.

Mivel a kormányfő az interjúban maga figyelmeztetett arra, hogy az ezekről az utakról hazatérők másokra veszélyes mutánsokat hordozhatnak be az országba, a Párbeszéd frakcióvazetője arra is választ vár, hogy az eddigi utazásokon