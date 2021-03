„Ahogy a hívek kérik: egyik nap Orbánért imádkozom, másik nap Gyurcsányért”

Bizonyos kérdésekben konzervatív, más ügyekben liberális álláspontot képviselek, így aztán mindig másokat sértek meg – mondja Hodász András, a Papifrankó YouTube- és Instagram-csatorna gazdája. Az influenszerként is egyre népszerűbb katolikus pap arról is beszél, milyen gyakran jár gyónni, felemeli-e a hangját vita közben, mit kompenzál egy jó csirkepörkölttel, de azt is elárulja, meddig nyomja még az unboxing videókat. Interjú.