Email-kampányba kezdtek a bezárásra ítélt szépségipari vállalkozók

Szombaton figyelemfelhívó emailekkel bombázták meg a médiát a hazai szépségiparban dolgozó vállalkozók. A 24.hu-hiz is tömegével érkeztek a műkörmösök, masszőrök, kozmetikusok, manikűrösök elektronikus levelei. A kampánnyal azt próbálják elérni, hogy a sajtón keresztül ráirányítsák a döntéshozók figyelmét a szigorítások miatt az ágazatban kialakult nehéz helyzetre.

A levelekben azzal érveltek a vállalkozók, hogy a szakma 90 százaléka olyan KATÁ-s vállalkozó, akinek nem jár a bértámogatás, így a zárás után bevétel nélkül maradtak.

A szépségipari dolgozók szerint az elmúlt egy évben munkamódszereket alakítottak ki, amelyekkel be tudják tartják a járványügyi előírásokat. Sokan már a pandémia előtt is maszkban, kesztyűben dolgoztak, és eddig is nagy hangsúlyt fektettek a fertőtlenítésre.

A vírus megjelenésével még inkább betartjuk az egészségügyi előírásokat, egyszerre egy szakember egy vendéggel találkozik, az üzletekben pedig most nem fogadunk a vendégen kívül kísérőket, hozzátartozókat

– írták.

A szépségipari dolgozók a Facebookon szervezték szakmai csoportot, amelyhez néhány nap alatt több ezren csatlakoztak. A csoport célja, hogy a kormányzat korábbi ígéreteinek megfelelően, a két hetes zárás végén, március 22-én valóban kinyithassanak az üzletek.