Elmaradt a csengeri örökösnő tárgyalása, mert karanténba került a bíró

Elmaradt a csengeri örökösnő mai tárgyalása a Mátészalkai Járásbíróságon. Értesüléseink szerint azért nem tudták kihallgatni P. Máriát, mert karanténba került a bíró azért, mert egy hozzátartozójának pozitív lett a koronavírus tesztje.

Szilágyi László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség szóvivője megerősítette, hogy COVID-19 miatti ok merült fel a bíró részéről, de a személyes adatok védelme érdekében ennél többet nem közölt.

Helmeczy László, P. Mária ügyvédje épp pont a börtönbe igyekezett az ügyfeléhez, amikor felhívták azzal, hogy betegség miatt elmarad a tárgyalás. Elmondása szerint a mai napon hallgatták volna ki az ügyfelét, aki vagy vallomást tett volna, vagy a korábbi vallomásait ismertették volna a keddi napon. Az ügyvéd elmondta még, hogy a következő tárgyalás elvileg a jövő keddre van kitűzve, de hogy erre sor is kerül-e az azon múlik, hogy javul-e a betegséggel kapcsolatos helyzet.

Az asszony akkor vált országosan ismertté, amikor kiderült, hogy több közt Kósa Lajost, a Fidesz országgyűlési képviselőjét is egy állítólagos 1300 milliárd forintos mesés hagyatékkal hitegette. A csengeri asszony azt állította, hogy ő az örököse a felfoghatatlan vagyonnak, amit Kósa is elhitt. A nő befektetési tanácsokat kért a Fidesz politikusától, akivel többször is találkozott, és egy megállapodást is aláírtak közjegyző előtt.

Kósa később elismerte a dokumentum valódiságát, de csalónak nevezte P. Máriát, aki 2018 áprilisában elhagyta az országot. Még az előtt meglépett, hogy a rendőrség beidézte volna kihallgatásra. Ezután a hatóságok nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, ami alapján Svájcban került rendőrkézre. Miután megtörtént a kiadatása, hazahozták, őrizetbe vették és letartóztatták.

Az asszony a korábbi vallomásában azt állította, hogy nem csapott be senkit, és létezik az általa emlegetett 1300 milliárdos örökség. Ettől függetlenül 368 millió forintos csalással gyanúsították meg. Azt ő is elismerte, hogy vállalkozóktól és magánszemélyektől több százmilliót kapott, azt viszont tagadta, hogy bárkit is szándékosan be akart csapni. Elmondása szerint arra kellett neki a pénz, hogy hozzájusson a hagyatékhoz, és fedezze a külföldi és a hazai ügyvédek költségeit és kiadásait. Vallomásában Kósát is megemlítette a nő, aki szerinte a barátja volt, noha a politikus később csalónak nevezte őt.