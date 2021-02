Mi a közös Papp Gergőben, Metzker Viktóriában és Litkai Gergelyben? (x)

Ha valaki nem egy internet és tévé nélküli tanyán elzárkózva élt az elmúlt 10 évben, biztosan hallotta vagy látta őket. Papp Gergő több mint 15 éve került a képernyőre, mint riporter, de igazán 2013-ban lett ismert Pimaszúrként, lassan 3 éve pedig az RTL Klub Reggeli című műsorát vezeti. Metzker Viktóriát több mint 10 évvel ezelőtt lemezlovasként találta meg igazi hivatását, e mellett most rádiós műsorvezető is. Azóta nemcsak itthon, de külföldön is bizonyított, tehetségét számos rangos díjjal ismerték el. Díjakból bőven jutott Litkai Gergelynek is, aki először jogászi pályára készült, aztán mégis a színpadon kötött ki, és a magyar stand-up comedy egyik úttörője lett. Karinthy-gyűrűs humorista, a Dumaszínház művészeti vezetője és társulatának tagja.

Mindannyian szórakoztatnak, más stílusban, más közönséget. Egyikük a legnézettebb reggeli tévés műsort vezeti, a másik bulizni vágyók tömegét táncoltatja, a harmadik pedig ütős poénjaival nevettet. Az köti össze őket, hogy mindhármuk életét megnehezítette a homályos látás, és végül úgy döntöttek, hogy látásjavító lézerkezeléssel szabadulnak meg a szemüvegtől. Szemük világát, a több mint 30 éves múlttal rendelkező szemészeti lézerklinikára, a Focus Medicalra bízták, amit azóta sem bánták meg, sőt! A lézeres szemműtét óta Papp Gergő esetében 1 év, Litkai Gergelynél 6, míg Metzker Viktóriánál már 7 év is eltelt, de éles látásuk továbbra is több mint tökéletes! Most felidézik, hogyan élték meg a beavatkozást, és miben változtatta meg életüket a lézeres szemműtét.

„Életem egyik legszebb élménye volt“

Metzker Viktória 13 éves kora óta hordott mínusz 2,5 dioptriás szemüveget, illetve inkább csak kellett volna hordania, mivel saját bevallása szerint sok esetben nem viselte, annyira zavarta. Ám a kontaktlencsével sem tudott megbarátkozni, mert nem szeretett a szemébe nyúlni, ezért gyakran előfordult, hogy inkább a homályos látást választotta, mint a kényelmetlen segédeszközöket. 28 évesen végül szerettei biztatására ellátogatott a Focus Medicalhoz, és a csúcstechnológiás lézeres szemműtétnek köszönhetően azóta nem kell két rossz közül választania.

„Életem egyik legszebb élménye volt, amikor a műtét után aludtam pár órát, és mikor kinyitottam a szemem, mindent tűélesen láttam, ahogy korábban még soha“- idézi fel a lemezlovas, aki közvetlenül a beavatkozás után el is sírta magát. Na, nem a fájdalomtól, hiszen semmi kellemetlenséget nem érzett, hanem a meghatottságtól és örömtől!

„A fellépéseknél óriási pluszt adott, hogy távolról is felismerem a rajongókat. Nagyon boldog vagyok, hogy ennyi idő elteltével is tökéletes a látásom, annak ellenére is, hogy 3 éve kisebb balesetet szenvedtem. Az egyik fellépésem közben hirtelen lekapcsolták a világítást, én pedig éppen inni készültem és mikor a poharamhoz hajoltam, a fekete szívószál belefúródott a szemembe“- meséli. A DJ természetesen ebben az ijesztő szituációban is számíthatott a Focus Medical csapatára. Másnap megvizsgálták, kiderült, hogy a szem felső hámrétege sérült, de hamar begyógyult a szakszerű ellátásnak köszönhetően, és Viki azóta is tisztán látva pörgetheti a lemezeket.

Éles látás percek alatt? Nem vicc!

Litkai Gergelynél nem jöhetett szóba, hogy nélkülözze a szemüveget, mivel mínusz négy dioptriás szemével nagyon rosszul látott. Ez pedig mind munkájában, mind magánéletében gondot okozott.

„Humoristaként szörnyű volt, hogy a szöveget el tudtam olvasni, de a hatását már nem láttam“ – mondja.

De az is ugyanennyire zavarta, hogy ha éjszaka felébresztette a gyermeke, tapogatóznia kellett a szemüvege után, és furcsa denevérként tárgytól tárgyig csapódott a szobában. 2015-ben ezért rászánta magát, hogy lézeres szemműtéttel megszünteti a probléma forrását. A mai napig szórakoztató élményként tekint vissza a beavatkozásra – mintha csak a Planetáriumban töltött volna 15 percet -, de a legjobb csak utána következett! „Azóta is élénken él bennem a pillanat, amikor először láttam élesen műtét után. Mindent jobban láttam, mint előtte szemüveggel“ – meséli a humorista, aki 2 nappal a látásjavító eljárás után már fellépett a Dumaszínházban, és végre gond nélkül látta a közönség reakcióit.

Arra is szívesen emlékszik vissza, mennyire élvezte, mikor először vásárolt magának normál napszemüveget, és próbálgatás közben látta is, hogyan állnak neki a különböző keretek. A műtét pedig még egy fontos szempontból pozitív változást hozott az életében: intenzívebben kezdett el sportolni, amit már korábban is tervezett, de rövidlátása visszatartotta. „Szemüvegben mindig macera volt futni, kondizásnál is kényelmetlen volt, ha pedig levettem, nem láttam, mit csinált az edző“ – magyarázza. Gergely a műtét óta viszont minőségibb, aktívabb életet él, hetente 3-4 alkalommal végez funkcionális edzést, illetve túrázni is jár.

„Én egy nyavalygós gyerek vagyok, de ez tényleg nem fájt”

Papp Gergő látása a többiekkel ellentétben csak negyven felett kezdett romlani. Először csupán olvasószemüvegre volt szüksége, majd a távollátáshoz is kellett egyet készíttetnie, a helyzet pedig egyre jobban bosszantotta. „Utáltam szemüvegesnek lenni, de nem a hiúság miatt, hanem azért, mert semmit nem tudtam szemüveg nélkül csinálni. Rossz függeni egy külső segédeszköztől. Tényleg nagy bosszúság folyton keresgélni a szemüveget,úgy indítani a napot, hogy nem látok rendesen. Az már csak hab volt a tortán, hogy úgy néztem ki, mint a saját öregapám” – emlékszik vissza.

A riporter-műsorvezető az RTL Reggeli egyik adásában találkozott először Dr. Fodor Erzsébettel, a Focus Medical vezető főorvosával. Gergő érdeklődését azonnal felkeltette a lézeres szemműtét, ám kételkedett benne, hogy alkalmas lenne az eljárásra, mivel közelre és távolra is rosszul látott. Amikor viszont ellátogatott az alkalmassági vizsgálatra, kiderült, hogy nincs ok aggodalomra, műthető és a Visumax HD kezelést ajánlották neki. Tavaly év elején került sor, a csak néhány perces, fájdalommentes lézeres szemműtétre.

„Én egy nyavalygós gyerek vagyok, de ez tényleg nem fájt” – meséli, és hozzáteszi, az éles látás olyan érzést adott neki, mintha visszament volna 20 évet az időben. Távolra most már 160%-osan lát, de a telefonja képernyőjét is tökéletesen látja, a visszanyert éles látása pedig lelkileg is sokat jelent neki. „Visszakaptam a szabadságomat, új dimenziók nyíltak meg előttem.“

Tisztán látható, miért a Visumax az egyik legjobb választás

A Visumax a lézeres szemműtétek csúcstechnológiája, melyet elsőként a több mint 30 éves tapasztalattal bíró Focus Medical kezdett alkalmazni itthon. A német Zeiss gyár által kifejlesztett Visumax lézer a hagyományos femto lézereknél jóval pontosabban, kíméletesebben és gyorsabban dolgozik, az eredmények pedig lenyűgözőek. Nem ritka a 100% feletti látás a műtét után! A VisuMax kezelések (Visumax, Visumax HD, VisuMax LBV, Visumax ReLEx SMILE®) a korábbiakhoz képest jóval szélesebb körben teszik elérhetővé a tökéletes látásélményt. Világszerte páciensek milliói tapasztalhatták már meg, hogy a beavatkozás valóban fájdalommentes, a felépülési idő pedig rövid, ezáltal nem zökkent ki a szokásos rutinból, még szabadságot sem kell kivenni. Gyorsan, akár 1 nap pihenés után visszatérhetünk az aktív hétköznapokhoz, csak már szemüveg és kontaktlencse nélkül, az éles látás korlátlan szabadságával.