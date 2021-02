K. László nem akarta, hogy elhagyja a neje pár héttel az esküvő után, inkább megölte

Tizenhét év fegyházra ítélte a Tatabányai Törvényszék azt a különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolt tatai férfit, aki aki baltával és vadászkéssel végzett a feleségével másfél évvel ezelőtt.

K. László 2019 augusztus 8-án vette feleségül a háromgyermekes anyukát, aki albérletben külön élt. A férj és feleség azt tervezték, hogy a nő a gyermekeivel a férfi tatai ingatlanába költözik, hogy egy családként éljenek tovább. A nő 2019 augusztus 31-én meglátogatta a férfit, és úgy tervezte, hogy másnap délután távozik

A férfi azonban másnap este minden különösebb előzmény és ok nélkül előbb egy baltával többször is nagy erővel a fejbe vágta a feleségét, majd egy vadászkéssel három alkalommal is mellkason szúrta. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A férfi saját maga értesítette a rendőrséget a gyilkosság után.

Dr, Borbély Veronika, a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség szóvivője megkeresésünkre azt közölte, hogy a férfi féltékenységével magyarázta a történteket. Attól tartott, hogy a nő elfogja hagyni, ezt pedig nem akarta.

A Tatabányai Törvényszék tizenhét év fegyházra ítélte a férfit. A döntés nem jogerős, mert az ügyész súlyosításért, K. László és a védője pedig enyhítésért fellebbezett.