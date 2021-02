Az Őrségi Nemzeti Park területén létesítene szénhidrogénkutat a Mol

Az Őrség központjában, Őriszentpéteren tervezi a Mol egy szénhidrogénkút fúrását és lemélyítését, ami ellen tiltakozás és online petíciózás indult. Az ellenzők attól tartanak, hogy az Őrségi Nemzeti Park területén építendő kút belerondíthat a tájba, az építés az ott élőket és a turizmust is zavarhatja, és védett természeti értékek is károsodhatnak. A Mol most felfüggeszti az engedélyezési eljárást, egyeztetést ígért a helyiekkel – írja a Telex.

A cikk szerint szénhidrogénkút építése még nem kezdődött el, az engedélyezési eljárás is zajlik, és a tervek szerint a Mol, illetve egyik leányvállalata irányításával 2022 elején indulhat el a projekt, ám az előzetes hatástanulmány nyilvánosan elérhető dokumentációja máris sokakat aggaszt.

Őriszentpéterre az Őri-M-1 nevű mélyfúrást tervezik, amivel 2850 méter mélyre mennének, várhatóan nyersolajat és némi kísérőgázt tudnak kitermelni.

A szénhidrogénkút a lakott területtől nem túl távol, nagyjából 400 méterre épülne a nemzeti park területén. Az online petíciót indítók szerint a fúrási munkálatok és a kitermelés is veszélyezteti az ott élők és az odalátogatók nyugalmát, a tájképet, a természeti környezetet és a védett élővilágot. Az építés során zajterheléssel, szállóporral, füstgázokkal, fakivágásokkal számolnak, és attól tartanak, hogy elmaradnak majd a vendégek, még nehezebb helyzetbe hozva a járvány miatt amúgy is megtépázott turisztikai szektort.

Őr Zoltán polgármester a Telexnek azt mondta, hogy a Mol nem vonta be Őriszentpétert előzetesen a tervezésbe, a város vezetése akkor értesült a beruházásról, amikor tavaly a külterületi út tulajdonosaként megkeresték az önkormányzatot. Az ügy valós súlyáról pedig akkor értesültek, amikor a Vas Megyei Kormányhivatal fordult a jegyzőhöz, érdeklődve, hogy a tervezett építkezés összhangban van-e a településrendezési tervvel, és megfelel-e a helyi környezet- és természetvédelmi előírásoknak. A jegyző azt válaszolta, hogy a szakhatóság az Őrségi Nemzeti Park szakvéleményét vegye figyelembe az utóbbi kérdésben. A tervekről pedig azt állapították meg, hogy mivel mezőgazdasági területről van szó, oda nem telepíthető szénhidrogénkút. Őr a kormányhivatalnak azt is jelezte, hogy részt akarnak venni a hivatalos eljárásban, és település honlapján összegyűjtötték a lakossági észrevételeket. Ugyanakkor a polgármesternek nincs illúziója, hogy jelentős közérdekre hivatkozva szabad utat kaphat a beruházás.

Érveinkkel azonban azt fogjuk egyértelműen alátámasztani, hogy a sokak által megkedvelt és szeretett, országos ismertségű Őriszentpéter és az Őrség csendje, békessége és nyugalma is ugyanilyen jelentőségű közérdek

– tette hozzá. A tiltakozó petíciót már több mint nyolcezren írták alá.

„Amíg az egyeztetések nem zárulnak le, a Mol szünetelteti az engedélyeztetést, és nem végez munkálatokat az érintett területen. Törekszünk arra, hogy a legkevésbé legyenek zavaróak a munkálatok a lakosság számára, de figyelembe vesszük a madarak fészkelési és költési időszakát is. Természetesen a munkálatok befejeztével, melyek mindösszesen pár hetet vesznek igénybe a területen, vállaljuk a teljes tereprendezést, és minden olyan felújítási munkálatot el fogunk végezni, amely a fúrás után szükséges” – írta az olajipari vállalat a Telexnek.