Lejártak az éves autópálya matricák (X)

A mai naptól büntetnek, ha nincs megváltva a 2021-es éves úthasználati jogosultság.

Vasárnap éjfélkor lejártak a tavalyi autópálya matricák, így már csak a 2021-es úthasználati jogosultság birtokában lehet a díjköteles utakon közlekedni, ellenkező esetben pótdíjat kell az autósnak fizetnie – figyelmeztet az e-AutópályaMatrica.hu portál.

Az e-matricát minden esetben a díjköteles útra való felhajtás előtt kell megvásárolni, azonban ha az úthasználó 60 percen belül észreveszi, hogy e-matrica nélkül használja az adott utat, még megvásárolhatja az arra szóló jogosultságot, és így elkerülheti a pótdíjfizetést. A kellemetlenségek elkerülése érdekében vásárláskor, még a fizetés előtt ellenőrizni szükséges a megadott rendszámot, felségjelet, járműkategóriát és az érvényességi időt.

Kevesen tudják, hogy nem csak az e-matricák ára nőtt idén – inflációkövető mértékben – 3,9%-kal, hanem a pótdíjaké és a pótdíjkülönbözeté is. Mostantól minden év elején az előző évi augusztusi, a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott éves bázisú, vagyis az előző év augusztusához mért inflációt figyelembe véve fog nőni a matricák ára és a pótdíjak összege.

Pótdíj és pótdíjkülönbözet

Személygépkocsik és kishaszongépjárművek esetén (D1, D2 díjkategória) a büntetés 15 460 Ft, 60 napon túli fizetésnél 61 820 Ft. Buszoknál 69 540 Ft az alapbírság és 60 napon túl fizetés esetén 278 140 Ft fizetendő. Pótdíjkülönbözetet kell leróni, ha a gépjárműre a szükségesnél alacsonyabb díjkategóriás jogosultságot vásároltak. A személygépkocsik pótdíjkülönbözete 7 790 Ft, 60 napon túl 31 170 Ft.

Az idén megváltott éves jogosultságok 2022. január 31-ig érvényesek.

Autósegély biztosítás is igényelhető az autópálya matrica mellé

Egyedülálló segítség az autósoknak az eMatrica Assistance: 2021. január 24. napjától az e-AutópályaMatrica portált üzemeltető Biorobotok Informatikai és Adatfeldolgozási Kft. és az Europ Assistance Magyarország Kft. együttműködésének köszönhetően az autópálya matrica mellé igényelhető asszisztencia szolgáltatás – más néven autósegély biztosítás – D1 és D2 díjkategóriába sorolt járművek esetében. Az egyes e-matricák érvényességéhez igazodóan 10 napos, havi és éves időbeli hatállyal megköthető eMatrica Assistance nevű autósegély biztosítást az Europ Assistance biztosítója szolgáltatja.

Az asszisztencia igényelhető:

magyarországi és európai hatállyal,

autómentés műszaki meghibásodás, baleset és önhiba esetén,

helyszíni javítás,

gépjárműtárolás,

jármű hazaszállítása külföldről.

Magyarország területén garantált az 1 órán belüli kiérkezés!

További kiegészítő szolgáltatásként szállást és kölcsöngépjárművet biztosítanak, valamint a tovább- vagy hazautazásról is gondoskodik a biztosító probléma esetén. Mindemellett 0-24 órás ügyfélszolgálat áll az autósok rendelkezésére információt szolgáltatva például a legközelebbi márkaszerviz elérhetőségeivel kapcsolatban.

További információ az e-autopalyamatrica.hu/hu/asszisztencia oldalon található.

Az éves matricák ára idén inflációkövető mértékben, 3,9%-kal nőtt, ahogy a jogosulatlan úthasználatért fizetendő bírságok összege is ugyanilyen mértékben lett magasabb. Mostantól minden év elején az előző évi augusztusi, a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott éves bázisú, vagyis az előző év augusztusához mért inflációt figyelembe véve fog nőni a matricák ára. Szintén újdonság 2021-től a mintegy 120 km-nyi új díjköteles útszakasz:

M25 – M3 és Eger összeköttetése: 15 km-es új szakasz

M4 – Pest megyei összeköttetése az M0-ás körgyűrűtől Cegléd és Abony között: 17,6 km-es új szakasz

M4 – Berettyóújfalu és Nagykereki között, a román határig: 29,5 km-es új szakasz

M85 – folytatása Sopron, kelet csomópontig: 51 km-es új szakasz,

M76 – Balatonszentgyörgyig az M7-től: mintegy 6 km-es új szakasz

Online érdemes vásárolni

Nem mindegy, hol vesszük meg az új matricát. Érdemes tudni: az e-autopalyamatrica.hu címen elérhető portál az egyetlen online felület, ahol az autósok a matrica mellé olyan díjmentes kiegészítő szolgáltatásokat vehetnek igénybe, amelyekkel átlagos autóhasználat mellett is több ezer forint takarítható meg évente. A felhasználók bankkártyával és átutalással is fizethetnek a matricákért, akár regisztráció nélkül is vásárolhatnak mindössze néhány perc alatt.

A díjmentesen igényelhető extrák közé tartozik:

a 10%-os utasbiztosítási kupon,

a kárrendezési segítségnyújtás, illetve a

6 hónapos díjmentes balesetbiztosítás.

Fontos, hogy az e-matricát minden esetben a díjköteles útra való felhajtás előtt kell megvásárolni, azonban ha az úthasználó 60 percen belül észreveszi, hogy e-matrica nélkül használja az adott utat, még megvásárolhatja az arra szóló jogosultságot, és így elkerülheti a pótdíjfizetést. A kellemetlenségek elkerülése érdekében vásárláskor, még a fizetés előtt ellenőrizni szükséges a megadott rendszámot, felségjelet, járműkategóriát és az érvényességi időt.

Átvállalják a tévesztésért fizetendő ügyintézési díjat

A figyelmetlen, ugyanakkor jóhiszemű autósok számára jelenthet segítséget, hogy az e-AutópályaMatrica portálon vásárolt autópálya matrica esetében az üzemeltető Biorobotok Informatikai és Adatfeldolgozási Kft. Magyarországon forgalomba helyezett gépjárművek esetében átvállalja a tévesztés (téves díjkategória, rendszámelírás, téves felségjel) korrigálásáért befizetendő ügyintézési díjat.