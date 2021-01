„A vakcina nem pártpolitikai kérdés” – mégis egymást támadják miatta a pártok

Vasárnap több ellenzéki párt is bírálta a kormány külön utas vakcinabeszerzéseit, mire a Kormányzati Tájékoztatási Központ úgy reagált, a vakcina nem lehet pártpolitikai kérdés. Majd hozzátették: a „Gyurcsány-lista baloldali politikusai ne hergeljék az embereket”.

Vasárnap a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa közleményben kifogásolta, hogy a kormány állítása szerint a rendvédelmisek és a sportolók oltására is hamarabb sor kerülhet, mint a nyugdíjasokéra. Az ellen is tiltakoztak, hogy az időseket a klinikai tesztek tanúbizonysága szerint kisebb hatásfokú vakcinákkal kívánják beoltani. Erre reagálva a Demokratikus Koalíció közölte, a kormány nem teheti ki ilyen veszélynek az idősebb korosztályt. Mint írták, a DK hangsúlyozottan oltáspárti, de csak az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinával való oltást tartja elfogadhatónak. „Az emberi élet továbbra sem játék, az időseket pedig, akik a legveszélyeztetettebbek közé tartoznak, nem lehet ekkora kockázatnak kitenni!” – olvasható a párt közleményében.

A Párbeszéd szerint egy minden lehetséges kockázatra kiterjedő alapos engedélyeztetés nélkül hazárdjáték a koronavírus elleni kínai vakcina tömeges magyarországi alkalmazása. Erről párt uniós tanácsadója Jávor Benedek beszélt, aki kifejtette: Magyarországnak lehetősége van, hogy egy úgynevezett veszélyhelyzeti engedélyeztetéssel az európai gyógyszerügynökségtől függetlenül zöld utat adjon a kínai vakcinának, erre azonban szerinte nem szabad sort keríteni mindaddig, amíg meg nem válaszolnak minden bizonytalanságot a kínai oltóanyaggal kapcsolatban. Hangsúlyozta, a kínai vakcina rendkívül régi technológiát használ, amelynek során elölt kórokozókat juttatnak az emberi szervezetbe, ez az eljárás pedig súlyos egészségügyi kockázatokat hordoz. Jávor szerint arra is választ kell kapni, hogy a vakcinát gyártó kínai cég vezetői miért távoztak a közelmúltban, továbbá a társaság miért nem kér uniós engedélyeztetési eljárást, és miért nem nyilvánosak a készítmény tömeges tesztelésre vonatkozó adatai.

Megszólalt az ügyben az LMP is. Kanász-Nagy Máté, a párt társelnöke felszólította Orbán Viktort, hogy hagyja dolgozni a gyógyszerészeti hatóságot. Kifejtette, a kormányfő az elmúlt időszakban több olyan kijelentést is tett, amellyel komoly nyomást tett a koronavírus elleni orosz és kínai vakcinákat is engedélyeztető hatóságokra. Az LMP nem tartja helyesnek ezt a fajta sürgetést, a vakcinák engedélyeztetése ugyanis nem tűrhet semmilyen politikai befolyást. Kanász-Nagy Máté megerősítette, az LMP határozottan oltáspárti, ahhoz azonban, hogy mindenki biztonságosan be tudja oltatni magát, megfelelő vakcinákra és közbizalomra van szükség. Az ellenzéki párt utóbbival kapcsolatban arra kérte a kormányt, hogy tegye nyilvánossá, hol tart jelenleg az oltási program.

Az ellenzéki pártok megszólalásaira vasárnap délután a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) reagált. Közleményükben azt írták, Brüsszel nem szállít elég gyorsan vakcinát, nem küld elég oltóanyagot Magyarországra. A KTK arra hívta fel a figyelmet:

ha csak a brüsszeli beszerzésre számítunk, akkor nem lehet feloldani a korlátozásokat és a kijárási tilalmat.

Ezért a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy több forrásból többféle vakcina álljon minél hamarabb a magyar emberek rendelkezésére – tették hozzá.

A vakcina nem politikai kérdés, a vakcinával életeket lehet menteni – emelték ki, megjegyezve: tudják, hogy a „Gyurcsány vezette baloldal azt szeretné, hogy minél tovább tartson a járvány”, de arra kérik a „Gyurcsány-lista baloldali politikusait, hogy hergelés helyett, inkább a védekezést segítsék!”

MTI-összeállítás