Számonkérte a Népszava a közmédiát, miért kenték Bidenre a Kapitólium ostromát, felháborodott név nélküli cikkben akadt ki a Híradó.hu

Újból mellélőtt a baloldali álhírlap címmel közölt írást a Híradó.hu, a magyar közmédia online oldala. A cikk hangvétele is nagyjából ezen a szinten marad.

A Népszava levélben küldött kérdéseket az MTVA-nak arról, hogy a közmédia a Kapitólium szélsőjobbos ostroma után arról számolt be, hogy az egyébként még be sem iktatott Joe Biden elnöksége felelős a káoszért. Annak ellenére, hogy jelenleg úgy néz ki, Trumpot még a republikánus többségű szenátus is elítélheti az eseményekért.

A Híradó.hu a levélre ebben névtelen cikkben válaszolt, többek között ilyen büszkén okos gondolatmenetekkel:

Abba ne menjünk most bele, hogy Európában tényleg példátlan, hogy a magyar közmédia milyen címet ad egy anyagnak, hiszen Európában nincs több magyar közmédia, ezért erre valóban lehetetlen másik példát találni. Ez ugyanis már legalább ötödik elemi szintű fogalmazási készséget igényelne, de a szerző már ennél jóval korábban elvérzett volna az általános iskolában.

Végül a közpénzből működő, több alapítvány által felügyelt, a köz pártatlan és objektív tájékoztatásáért felelős Híradó.hu azzal zárja a cikket, hogy

A Népszava kollégáinak csak azt tudjuk javasolni, hogy a pártközpontokban zajló fejtágítás helyett inkább néhány általános iskolai magyarórát látogassanak meg.

Arra nem válaszolnak, miért csináltak úgy, mintha Biden lenne a hibás a Kapitólium ostromáért.