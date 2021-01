Orbán Viktor azért hívta asszonyságnak Karikó Katalint, mert uraságnak mégsem nevezheti – ezzel magyarázta Havasi Bertalan a RTL Klub-nak, hogy a kormányfő a hétvégén miért illette a közbeszédben egy ennyire szokatlan szóval a mára világhírűvé lett tudóst. Orbán a Kossuth Rádióban mondta azt vasárnap:

Kis túlzással, de mondhatjuk, hogy ez egy magyar vakcina, amerikai pénz és magyar ész van benne. Büszkék lehetünk a tudós asszonyra, aki egy kisújszállási asszonyság egyébként, mint megtudtam.

A kormányfői kijelentés komoly visszhangot váltott ki, több ellenzéki politikus, így Szabó Tímea, vagy Szél Bernadett élesen kritizálta Orbánt az asszonyság szó használata miatt. A telex.hu emelte ki, hogy Orbán nem először használja az asszonyság kifejezést: Vera Jourovát nevezte így korábban, amikor a cseh politikus azt mondta, hogy Orbán “beteg demokráciát” épít.

A RTL Klubban megszólaló Barát Erzsébet nyelvész szerint a kormány évek óta használ kirekesztő gesztusokat a nőkkel szemben.

Az asszonyság idősebb, egyszerű asszony jelentésben működik akkor, amikor a beszélő idegenséget, vagy fölényt kíván érzékeltetni.

Korábban megírtuk mi is: Karikó Katalin 30. születésnapjára, 1985-ben nem túl kedves ajándékot kapott a Szegedi Biológiai Kutatóközponttól: egy elbocsátó üzenetet. A kutatónő a ’80-as években egy kevesek által értett jelenséget tanulmányozott, a messenger vagy hírvivő RNS (mRNS) szerepét vizsgálta Szegeden. A géneket alkotó DNS-szakaszoktól az mRNS-ek viszik el a hírt, hogy milyen fehérjéket készítsen a sejt. Miután Magyarországon nem fogták fel Karikó kutatásainak a jelentőségét, a Kisújszállásról származó tudós kivándorolt az Egyesült Államokba, és ott futott be karriert. A koronavírus elleni vakcinákhoz alkalmazott Karikó-módszer lényege az, hogy a kutató kicserélte az mRNS-t felépítő egyik alkotóelemet, és kiderült, hogy az általa létrehozott mRNS sokkal hatékonyabb választ – akár sokszoros immunválaszt is – kiválthat az emberi szervezetben.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában 2018. december 7-én. MTI/Szigetváry Zsolt